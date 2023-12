Karolina Szostak została sfotografowana przez paparazzi w centrum Warszawy. Dziennikarka sportowa Polsatu odbierała obiad w jednej z wietnamskich restauracji. Uwagę jednak przykuwa jej stylizacja, a głównie zimowa puchowa kurtka Gucci, na którą prezenterka wydała majątek. Zobaczcie zdjęcia!

Karolina Szostak łamie przepisy w kurtce za 14 tysięcy

Celebryci, będąc w centrum stolicy, muszą się nastawić na to, że mogą zostać sfotografowani przez paparazzi podczas załatwiania codziennych spraw - taka "przyjemność" spotkała ostatnio Karolinę Szostak, która odbierała lunch w restauracji. Według relacji fotoreporterów trwało to tylko kilka chwil, ale i tak dziennikarka złamała jeden z przepisów drogowych, parkując na zakazie na światłach awaryjnych. Gdyby złapała ją policja, musiałaby zapłacić mandat w wysokości do 1000 zł. Tego dnia jednak miała szczęście! Zobaczcie fotki!

