Jak dobrze, że mamy wspomnienia! To z nich wyciągamy lekcje na przyszłość. Dają nam pocieszenie w trudniejszych chwilach, komfort i ukojenie. Pozwalają docenić nasze życie i wierzyć, że jeszcze wiele przed nami.

Reklama

Zapachy, które opowiadają twoją historię

W natłoku codziennych spraw niekiedy o nich zapominamy. Z biegiem czasu powoli się zacierają. Czasami same zastanawiamy się, czy naprawdę miały miejsce. Na szczęście jest coś, co o nich przypomina. Odpowiedni zapach potrafi natychmiast przenieść nas w odległe miejsca i czasy.

U jednych będzie to zapach ciasta drożdżowego, który zawsze unosił się w kuchni ukochanej babci, a u innych - woń tulipanów, które rosły w rodzinnym ogrodzie. Dla niektórych najpiękniejszy jest zapach porannej rosy. U innych takie emocje będzie wywoływała woń lasu, morza czy gorącego lata.

Mat. prasowe

Często pamiętamy perfumy pierwszego chłopaka, nawet jeśli jego wygląd już dawno zatarł się w naszej pamięci. Wiemy, jaki zapach wybrałyśmy na pierwszą randkę z mężem i jaki flakon kupił nam ukochany na pierwszą rocznicę. Wspomnienia z dzieciństwa i młodości bardzo mocno wpływają na nasze późniejsze postrzeganie zapachu.

Zobacz także

Chyba już nikogo nie trzeba przekonywać, że ma on prawdziwą moc! Według badaczy z Collegium Uniwersyteckiego w Londynie*, mózg scala poszczególne wspomnienia na temat danej sytuacji, które pochodzą z różnych zmysłów. Okazuje się, że pamięć obrazów zaczyna się zacierać już po kilku dniach, a nawet godzinach od wydarzenia. Pamięć zapachów może pozostać taka sama nawet przez rok. Często wystarczy pobudzić węch, aby dotrzeć do skrywanych przez naszą podświadomość tajemnic.

Mat. prasowe

Odkryj prawdziwą moc zapachu

Zastanów się, co tak naprawdę głęboko cię porusza. Co budzi twoje emocje, nadzieje, namiętności i najpiękniejsze wspomnienia. To właśnie tam odnajdziesz „swój” zapach. Miłośniczkom nut kwiatowych, owocowych i orientalnych przypadną do gustu francuskie perfumy Naomi Campbell.

Są nieoczywiste, podobnie jak my i nasze historie. Z jednej strony zmysłowe i tajemnicze, a z drugiej - świeże i delikatne. W nutach głowy wyczuwalny jest chiński anyż gwiaździsty, aksamitna brzoskwinia i kwiat pomarańczy, w nutach serca - heliotrop, jaśmin i magnolia champaca, a w nutach bazy - drzewo sandałowe, złota ambra i wanilia.

Teraz i ty masz szansę odkryć moc zapachu. Do wygrania w naszym konkursie są francuskie perfumy od Naomi Campbell! Wystarczy, że odpowiesz na proste pytanie: gdzie i z czym najchętniej byś je „nosiła”? Nagrodzimy aż 20 najciekawszych odpowiedzi.

*Źródło: http://laboratoria.net/aktualnosci/3380.html

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Naomi Campbell