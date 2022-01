Katarzyna Cichopek w najmodniejszej kurtce sezonu. Znamy markę i cenę!

Kurtki jeansowe wróciły do łask i w tym sezonie nosimy je dosłownie do każdej stylizacji. Co ciekawe nie króluje tylko jeden model, ale hitem są zarówno te dopasowane, o pudełkowym kształcie, jak i te przedłużane. Katarzyna Cichopek już od kilku sezonów regularnie wybiera do swoich stylizacji kurtki jeansowe i trzeba przyznać, że wygląda w nich rewelacyjnie. Najczęściej są to propozycje z sieciówek, które w zestawieniu z kobiecymi stylizacjami tworzą świetne zestawy i sprawiają, że gwiazda „M jak miłość” wygląda jak milion dolarów. Sprawdziliśmy, gdzie kupicie modne kurtki jeansowe i za ile! Modne kurtki jeansowe w stylu Katarzyny Cichopek. Przegląd z sieciówek Kurtki jeansowe to już klasyk i na stałe weszły do mody. Co kilka lat przeżywają prawdziwy renesans, ale faktem jest, że klasyczna kurtka nigdy nie wyjdzie z mody. W tym sezonie nosimy kurtki jeansowe zarówno w wersji total look, jak i alternatywę dla ramoneski czy marynarki. Ten element garderoby pokochała też Katarzyna Cichopek. Gwiazda „M jak miłość” najczęściej wybiera klasyczny model w jasnym kolorze, ale sięga też po ocieplane wersje kurtki jeansowej czy długie płaszcze z paskiem. Zobaczcie, jak kurtki jeansowe nosi Katarzyna Cichopek i dowiedźcie się, gdzie kupicie podobne modele w przystępnej cenie. Zobacz także: Katarzyna Cichopek w idealnej sukience na lato. Podobną znalazłyśmy za 79.99 zł! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek) Prostą, klasyczną kurtkę...