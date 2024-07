Owsik ludzki występuje u dzieci i osób starszych. Jest pasożytem trudnym do całkowitego usunięcia. Cykl rozwojowy owsika ludzkiego rozpoczyna się wraz z połknięciem jaj pasożyta. Jaja owsików mogą znajdować się na pożywieniu lub przedostać się do układu pokarmowego przez wkładanie do ust brudnych rąk.

Reklama

Czy jest owsik ludzki?

Owsik ludzki jest drobnym, białym nicieniem osiągającym długość około 1 cm. Pasożytuje on w jelicie grubym człowieka i wywołuje owsicę (inwazyjną chorobę pasożytniczą). Dolegliwość ta jest dosyć powszechna i dotyka przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Owsik ludzki dostaje się do organizmu przez połknięcie jaj, a czasem i wniknięcia larw w fałdy skórne występujące wokół odbytu.

Owsik ludzki – rozpoznanie choroby

Owsicę można rozpoznać poprzez badania kału na obecność jaj owsika ludzkiego. Badanie nazywa się testem taśmy celofanowej, gdyż przyłożenie lepkiej strony taśmy celofanowej do odbytu spowoduje przyklejenie się do niej jaj.

Owsik ludzki – objawy owsicy

Najczęstszym objawem owsicy jest swędzenie odbytu, przede wszystkim w nocy. Dodatkowo pojawia się bezsenność, niepokój bez powodu i brak apetytu. Niekiedy przy tych objawach pojawia się ból odbytnicy, wywołany przez zakażenie bakteryjne.

Owsik ludzki – cykl rozwojowy

Cykl rozwojowy owsika ludzkiego rozpoczyna się przez połknięcie jaj przez dziecko bądź osobę starszą. Jaja dostają się do organizmu po zjedzeniu zakażonego pokarmu (niemytych warzyw i owoców), lub po włożeniu brudnych rąk do buzi. Następnie w jelicie cienkim wylęgają się larwy i wędrują do jelita grubego (bądź wyrostka robaczkowego). Robaki dojrzewają po okresie 2-4 tygodni i giną po około 2 miesiącach. Kolejno samice przedostają się w pobliże odbytu i tam składają około 11000 tysięcy jaj. U kobiet jaja niekiedy składane są w przedniej części pochwy. Zarażeni dotykając krocza, bielizny czy odbytu gromadzą na rękach jajeczka. Niekiedy jajeczka owsika ludzkiego gromadzą się także na pościeli. Kiedy jaja z powrotem dostaną się do ust, cykl rozwojowy owsika ludzkiego powtarza się.

Zobacz także

Owsik ludzki – profilaktyka

By zapobiec rozwojowi owsika ludzkiego należy przestrzegać zasad higieny osobistej (zmieniać pościel, bieliznę i myć ręce) i utrzymywać czystość w mieszkaniu. Osoby mające problemy z owsicą powinny spać w spodniach od piżamy i podmywać się letnią wodą codziennie rano. Osobom chorującym na owsicę zaleca się częste mycie rąk, podmywanie się po każdym skorzystaniu z toalety, a także częstą zmianę ręczników i pościeli. Dzieciom należy myć zabawki, dezynfekować przedmioty osobistego użytku, a paznokcie obcinać krótko, żeby zapobiegać przenoszeniu jaj owsika i powtórnemu zakażeniu.

Reklama