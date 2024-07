Wykryć robaki u dziecka pozwala badanie kału. Objawy obecności pasożytów w organizmie dziecka często są brane za wyraz innych chorób. Ból brzucha, brak apetytu, kaszel i katar mogą być interpretowane jako skutek infekcji bakteryjnej czy wirusowej. Natomiast charakterystycznym objawem owsicy jest świąd odbytu.

Owsica – najpopularniejsza choroba pasożytnicza u dziecka

Owsicę wywołują owsiki, czyli robaki osiągające nie więcej niż 1 centymetr długości. Zagnieżdżają się w jelitach, ale z czasem mogą wędrować. Charakterystycznym objawem zarażenia owsikami jest świąd odbytu. Samica wypełza tamtędy na zewnątrz, by złożyć jaja. Dzieje się to przeważnie wieczorem i nocą. Swędzenie może być tak silne i uporczywe, że uniemożliwia malcowi zaśnięcie. Robaki u dziecka można podejrzewać, kiedy ma ono kłopoty ze snem, jest niespokojne, drażliwe, nerwowe i boli je brzuch. Innymi objawami tego, że malec cierpi z powodu owsików, są obgryzanie paznokci, zgrzytanie zębami (zwłaszcza w nocy) czy bóle głowy.

U dziewczynek owsica może skutkować świądem sromu, pieczeniem i białymi upławami. Robaki u dziecka mogą powodować także anemię (poznać ją można po tym, że dziecko jest ciągle blade i zmęczone). Pełzające pasożyty czasem wywołują również nudności. Nieraz owsiki można zobaczyć w kale dziecka. Aby jednak potwierdzić diagnozę, potrzebny jest test laboratoryjny.

Włosogłówka – robaki u dziecka powodujące trichuriozę

Włosogłówka jest nicieniem żyjącym w jelitach, żywi się ludzką krwią. Może powodować nie tylko anemię, ale i trichuriozę – chorobę przypominającą w objawach wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Gdy włosogłówka rozprzestrzeni się w organizmie, może spowodować przykre dolegliwości. Owrzodzenie jelita grubego skutkuje częstymi wizytami w toalecie, a także luźnymi i krwisto-śluzowymi stolcami. Te robaki u dzieci można wykryć podobnie jak owsiki – wykonując badanie kału. Anemia u dziecka sprawia, że jest ono blade i chronicznie zmęczone.

Lamblie – zarażenie tymi robakami u dziecka można rozpoznać po wyglądzie kału

Lamblie to pasożyty, które żyją w jelicie cienkim oraz w przewodzie trzustkowym i przewodzie żółciowym. W związku z tym, że są rozproszone, mogą wywoływać rozlane bóle brzucha. Ten symptom występuje przeważnie po posiłkach. Ich obecność w organizmie prowadzi do anemii i złego wchłaniania w jelitach. Zauważalne są także wzdęcia, biegunki, brak apetytu i stan podgorączkowy. Robaki u dziecka sprawiają, że stolce są silnie cuchnące i zawierają sporo źle strawionych resztek jedzenia, a także tłuszczów. Czasem lamblie powodują wysypkę na skórze dziecka. Tak jak w pozostałych przypadkach – zarażenie potwierdza się poprzez badanie kału.

Glista ludzka – pasożyt, który powoduje zapalenie oskrzeli i płuc

Glista ludzka wykluwa się z larwy dopiero gdy trafi do jelita cienkiego. Stamtąd krwią przedostaje się do dolnych dróg oddechowych. Objawem, który można pomylić z symptomem infekcji bakteryjnej czy wirusowej, jest zapalenie oskrzeli i płuc. Natomiast glista ludzka w jelitach powoduje nudności, biegunki, bóle brzucha i brak apetytu. Zarażone dzieci są także rozdrażnione, śpią niespokojnie, odczuwają bóle głowy, a czasem mają objawy alergiczne (wysypki).

Tasiemiec – robaki u dzieci, które powodują chudnięcie

Gdy dziecko chudnie, skarży się na nudności, bóle brzucha i głowy, może to oznaczać, że w jego ciele żyje tasiemiec. Tasiemiec odżywia się tym, co dziecko je, wchłaniając składniki odżywcze. Te robaki u dziecka mogą wywoływać albo wilczy apetyt, albo wręcz przeciwnie – powodować brak apetytu. Zarażenie tasiemcem może nie dawać objawów przez długi czas, dlatego nie jest proste do wykrycia.

