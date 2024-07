Objawy owsików u dzieci: swędzenie odbytu, moczenie w nocy, zgrzytanie zębami, brak apetytu i problemy z koncentracją

Owsica, określana potocznie chorobą brudnych rąk to choroba pasożytnicza wywołana przez owsiki. Chorują na nią wyłącznie ludzie, zwłaszcza dzieci. Nieumyte ręce, brudne owoce lub warzywa, zabawa palcami gumą do żucia, to raj dla owsików. Pasożyty najpierw obecne są w jelicie cienkim, skąd wędrują do jelita krętego i ślepego.