Dody nie mogłoby zabraknąć na 15-leciu Fundacji DKMS. To dzięki działaniom tej organizacji każdy pacjent potrzebujący szpiku w Polsce odzyskuje nadzieje na nowe życie. Doda odegrała olbrzymią rolę w fundacji i zwiększyła świadomość Polaków na temat akcji oddawania szpiku. Gwiazda uratowała naprawę mnóstwo osób.

Doda uratowała 400 ludzkich żyć

W latach 2009-2011 Doda i Nergal byli parą, niestety ich miłosną sielankę przerwała choroba muzyka, który zachorował na białaczkę. Piosenkarka poruszyła niebo i ziemię, by pomóc ukochanemu przetrwać ten trudny czas. To właśnie wtedy artystka zaangażowała się w poszukiwanie dawcy szpiku kostnego dla swojego partnera i spowodowała, że Fundacja DKMS odnotowała rekordowe zainteresowanie potencjalnych dawców. Gwiazda dopięła swego i znalazła dawce dla swojego partnera, ale z czasem ich związek i tak się rozpadł.

To największa akcja rejestracji w historii Fundacji DKMS. Były takie momenty, że padły nam serwery, a później nasi pracownicy nie nadążali z rozpakowywaniem odesłanych pakietów rejestracyjnych — mówi Joanna Mejner z Fundacji DKMS dla M&CC.

Doda Jarosław Wojtalewicz/AKPA

W czwartek, 22 lutego Doda błyszczała na 15-leciu Fundacji DKMS, na którym nie mogłoby jej zabraknąć. To właśnie wokalistka przyczyniła się do większej świadomości Polaków na temat akcji oddawaniu szpiku. Dzięki jej zapałowi do działania udało się uratować wiele osób.

Po 15 latach znowu pojawiłam się w DKMS i usłyszałam, że uratowałam 400 ludzkich żyć — zdradziła Doda.

Doda Instagram @dodaqueen

To naprawdę wyjątkowy wynik! Jak widać, Doda potrafi porywać tłumy nie tylko podczas koncertów, ale również podczas tak ważnych akcji, jaką jest oddawanie szpiku.

Doda Jarosław Wojtalewicz/AKPA