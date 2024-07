Orzechy makadamia to suche owoce drzewa rosnącego w Australii, na Hawajach i w Afryce Południowej. Są one bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, potas, wapń, magnez i żelazo. Twarda łupina orzecha makadamia okrywa delikatną, kremową, słodkosłoną zawartość.

Słowo „makadamia” pochodzi od nazwiska Johna MacAdama. Jego przyjaciel, Walter Hill, nadał odkrytej przez siebie roślinie nazwę na cześć MacAdama.

Ile kalorii mają orzechy makadamia

Orzechy makadamia, jak większość orzechów, są dość kaloryczne. 100 g dostarcza aż 718 kalorii. Stanowi to około jednej trzeciej dobowego zapotrzebowania na energię dwudziesto- lub trzydziestoletniej kobiety, która waży 60 kg przy wzroście 165 cm (jej całkowite zapotrzebowanie kaloryczne wynosi ok. 2100 kcal). Kalorie te nie są jednak puste. Z uwagi na wartości odżywcze, warto rozważyć włączenie do swojego jadłospisu orzechów makadamia. Mogą one stanowić zdrową przekąskę na specjalne okazje, ułatwiają wyrównywanie niedoborów potasu, magnezu, wapnia i żelaza.

Orzechy makadamia dostarczają jednonienasyconych kwasów tłuszczowych

Orzechy makadamia zawierają bardzo dużą, bo aż 59 g na 100 g, ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych. Znajdujące się w żywności pochodzenia zwierzęcego (maśle, smalcu, mięsie, śmietanie) nasycone kwasy tłuszczowe mogą podnosić stężenie cholesterolu i odpowiadać za choroby układu krążenia oraz otyłość. Tymczasem nienasycone kwasy tłuszczowe, obecne w orzechach, mają korzystny wpływ na zdrowie. Wzmacniają one układ krążenia, poprawiają funkcjonowanie układu nerwowego, ograniczają wchłanianie nasyconych kwasów tłuszczowych, a ułatwiają przyswajanie witamin z jedzenia.

Orzechy makadamia jako źródło potasu, magnezu, wapnia i żelaza

Potas reguluje ciśnienie krwi, wpływa na prawidłową pracę układu nerwowego i układu mięśniowego, poprawia pamięć i koncentrację. 100 g orzechów makadamia dostarcza 368 mg potasu.

Magnez ma ogromne znaczenie dla układu nerwowego. Jego niedobór może być przyczyną przemęczenia, rozdrażnienia, problemów ze snem, a także bolesnych kurczy mięśni. W 100 g orzechów makadamia znajduje się 130 mg magnezu.

Wapń jako podstawowy budulec kości wzmacnia je i ułatwia ich regenerację. Zapobiega postępującej z wiekiem demineralizacji kości, która może prowadzić do osteoporozy, czyli zwiększonej łamliwości kości. 100 g orzechów makadamia dostarcza 85 mg wapnia.

Żelazo natomiast jest jednym ze składników krwi. Niedobór żelaza może doprowadzić do niedokrwistości (anemii). W 100 g orzechów makadamia jest 3,7 mg żelaza.

Uwaga! Orzechy makadamia są trujące dla psów i kotów. Zawsze przechowuj je w takim miejscu, do którego twój zwierzak nie ma dostępu.