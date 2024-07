Orgazm sutkowy jest już owiany legendą. Nie wszystkie kobiety jednak mogą go osiągnąć, choć wiele o nim marzy.

Kobieta może odczuć orgazm sutkowy podczas powolnych, zmysłowych pieszczot jej piersi. Do tego typu orgazmu można doprowadzić wiele kobiet, jednak nie wszystkie. Czasem wynika to z braku umiejętności partnera, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie kobiety są zdolne do osiągnięcia tego typu orgazmu. Jest to kwestia bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników.

Wiele połączeń nerwowych, dzięki którym jest to możliwe, wytwarza się dopiero podczas karmienia piersią. Często właśnie podczas laktacji, a nie podczas aktu seksualnego, po raz pierwszy przeżywa się orgazm sutkowy. Dodatkowo podczas karmienia piersią działają hormony szczęścia. Kobiece piersi są wrażliwsze także tuż przed menstruacją i wtedy szansa na doprowadzenie do orgazmu jest większa.

Jak osiągnąć orgazm sutkowy – instrukcja

Gładź delikatnie piersi kolistymi ruchami. Możesz użyć kostek lodu lub ciepłego olejku do masażu. Powoli zwiększaj intensywność masażu, zbliżaj się do sutków. Zwilż je i masuj delikatnie kolistymi ruchami. Delikatnie dotykaj czubków brodawek, masuj je i ssij, nie zapominając o masażu piersi. Intensywność pieszczot zwiększaj powoli, ponieważ piersi w czasie podniecenia są bardzo delikatne. Cały czas obserwuj reakcje partnerki, by podążać za jej potrzebami. Masuj jednocześnie obie piersi, możesz delikatnie podgryzać sutki.

Masz problem z osiągnięciem orgazmu sutkowego? Zdarza się także, że kobieta ma po prostu mało wrażliwe piersi i zdecydowanie nie jest to dla niej sfera erogenna. Nie należy w takim przypadku zmuszać się do pobudzania tej części ciała, bo zamiast uniesień możemy wywołać frustrację i irytację. Jest tyle innych technik ars amandi!