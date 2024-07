Fenomen kobiecej seksualności, którego nie może pojąć żaden mężczyzna – orgazm wielokrotny. Jak go osiągnąć, aby otrzymać jak największą dawkę przyjemności ze stosunku seksualnego?

Reklama

Co to jest orgazm wielokrotny?

Orgazm wielokrotny jest to przeżywanie szczytowania więcej niż raz podczas jednego stosunku płciowego. Przeważnie umiejętność taką posiadają kobiety, ale mały odsetek panów również może korzystać z tego „seksualnego” daru. Jednocześnie naukowcy z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health potwierdzili, że kobiety szczęśliwe, pewne siebie i swojej atrakcyjności mają większe szanse na przeżycie orgazmu wielokrotnego niż kobiety niepewne i nieszczęśliwe w związku. Dzieje się tak dlatego, że za wszystko, co związane z orgazmem, a przede wszystkim tym wielokrotnym u kobiet odpowiedzialna jest przede wszystkim psychika. Jak wiadomo podczas stosunku płciowego organizm kobiety wydziela szereg różnorodnych hormonów, które w połączeniu z psychicznymi odczuciami, dają „seksualną” energię. Gdy jest jej naprawdę dużo kobieta może przeżyć orgazm kilka razy w ciągu jednego stosunku.

Jak osiągnąć orgazm wielokrotny: krok po kroku

Aby doprowadzić do orgazmu wielokrotnego, trzeba mieć świadomość jak on powstaje. Jest prawdopodobnie skutkiem silnego libido lub specjalnych predyspozycji psychoseksualnych kobiety. Czy to oznacza, że to szczególne uwarunkowanie organizmu jest jedynym powodem odczuwania wielokrotnego szczytowania podczas jednego stosunku? Oto droga do osiągnięcia orgazmu wielokrotnego:

Stan ciągłego podniecenia. Podgrzewanie seksualnej atmosfery w ciągu dnia może zaprocentować dobrym seksem wieczorem. Rozmawiajcie z podtekstem, piszcie SMSy czy wybierzcie się na romantyczną kolacje – wszystkie te sposoby pozwolą wzbudzić podniecenie. Specjaliści proponują również masturbację, która bardzo dobrze wpływa na libido i podgrzewa poczucie pożądania.

Skoncentruj się na sobie – doświadczanie własnych doznań, przeżywanie ich może spowodować, że przeżyjesz orgazm jeszcze raz podczas tego samego stosunku. Zapomnij na chwilę o partnerze, pomyśl o sobie i proś partnera o pieszczoty tam, gdzie właśnie chcesz być dotykana.

Stymulacja punktów erogennych – pieszczoty w miejscach G i U (punkt U to miejsce w okolicach cewki moczowej, nad wejściem do pochwy) zaskutkują wzmocnieniem podniecenia, co może doprowadzić do orgazmu wielokrotnego. Proś partnera o dotykanie okolic łechtaczki i tuż nad nią podczas seksu.

Podczas seksu z partnerem pewne pozycje mogą zagwarantować ci wielokrotne szczytowanie poprzez wzmożone stymulowanie łechtaczki – m.in. pozycja misjonarska czy na pieska.

Próbą osiągnięcia następnego orgazmu może być również kontynuowanie czynności frykcyjnych tuż po osiągnięciu orgazmu i wykorzystanie podniecenia z wcześniejszego stosunku. Wszystko zależy od relacji, jaka łączy dwoje ludzi i tego, jak podchodzą do sfery seksualnej

Spontaniczność ponad wszystko. Nawet jeżeli związek jest bardzo silny i pożądacie siebie nawzajem, to nie ma gwarancji, że w łóżku również będzie się układało idealnie. Gdy jesteście przemęczeni, doświadczacie stresu i po prostu traktujecie seks jako sposób na rozładowanie emocji – nie zawsze możecie liczyć na udany finał. Spontaniczne sytuacje (seks w samochodzie lub w łazience na imprezie u znajomych), zaskakiwanie się nawzajem (na przykład wizyta w sexshopie), szanowanie swoich potrzeb i codzienne, wzajemne zauważanie siebie to najlepszy sposób na osiągnięcie celu – nie tylko w łóżku