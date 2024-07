Kobieta zainteresowana mężczyzną wysyła mu wyraźne, choć czasami nieświadome sygnały. Już na pierwszej randce poprawia włosy, oblizuje usta, bawi się przedmiotami na stoliku i nachyla się w kierunku faceta. W kolejnych tygodniach stara się podtrzymać kontakt, zaczyna bardziej o siebie dbać i wspomina o wspólnej przyszłości.

Nie istnieją sposoby na to, żeby ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że dziewczyna jest zainteresowana mężczyzną. Są jednak pewne wskazówki i sygnały, które pomagają w odróżnieniu zauroczenia od zwykłej uprzejmości.

Pierwsza randka: czy ona jest tobą zainteresowana?

Pierwsze spotkanie jest bardzo ważne – już wtedy możesz zaobserwować, czy podobasz się dziewczynie i czy będzie chciała umówić się na kolejna randkę. Kobieta, która jest zainteresowana mężczyzną wyraża to swoim językiem ciała. Celowo lub podświadomie wysyła mężczyźnie sygnały, że chciałaby pogłębić tę znajomość. Dziewczyna jest najprawdopodobniej zauroczona tobą jeśli:

co chwilę poprawia włosy, bawi się nimi,

nachyla się w twoim kierunku,

przyjmuje ponętne postawy (np. zakłada nogę na nogę i eksponuje biust),

dotyka swojej szyi lub nadgarstków,

oblizuje usta , przygryza je lub maluje się przy tobie szminką,

uważnie słucha i jest zainteresowana tym, co mówisz,

zadaje dużo pytań,

wodzi za tobą spojrzeniem,

szczerze się uśmiecha,

przybliża się do ciebie, dotyka,

pozytywnie reaguje, kiedy to ty się przybliżasz i dotykasz,

bawi się przedmiotami znajdującymi się w pobliżu, np. zapalniczką, butelką,

chodzi kołysząc biodrami,

zostawia ci do przypilnowania swoje osobiste rzeczy.

Czy ten związek ma przyszłość?

Kiedy pierwsza randka jest już dawno za wami, a ciebie nadal nie opuszczają obawy, czy dziewczyna jest zainteresowana poważnym związkiem, zwróć uwagę na jej zachowanie. Jeśli jest naprawdę zakochana, chce pozostawać z tobą w stałym kontakcie. Pewnie często wysyła ci smsy, dzwoni i inicjuje spotkania. Chętnie przedstawia cię swoim znajomym i rodzinie, nie wzbrania się przed randkami w miejscach, gdzie ktoś może was zobaczyć. Podczas spotkań zadaje dużo pytań, interesuje się twoim życiem osobistym i pracą. Planuje waszą wspólną przyszłość, na przykład święta lub wyjazd na wakacje. Dodatkowym znakiem może być to, że bardziej dba o siebie – zaczęła chodzić na siłownię, zmieniła fryzurę, umawia się do kosmetyczki. Świadczy to o tym, że chce ci się podobać. Z drugiej strony, jeśli kobieta zachowuje się zupełnie odwrotnie: unika kontaktu, nie chce spotykać się w miejscach publicznych, nie interesuje się twoim życiem, to prawdopodobnie nie myśli poważnie o waszym związku. Zapytaj ją wprost, jak widzi waszą wspólną przyszłość. Może nie warto tracić czasu na związek z osobą, która nie jest zaangażowana.

