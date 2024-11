Blanka Lipińska kolejny raz gościła u Żurnalisty. Tym razem towarzyszył jej partner, Paweł Baryła. Dla zakochanych nie ma tematów tabu, postanowili więc poruszyć trudny temat, jakim jest różnica w zarobkach w związku. Ich wypowiedzi odbiły się szerokim echem. Blanka Lipińska wróciła do tematu na swoim Instagramie, postanowiła ukrócić ciągle pojawiające się komentarze typu: "On jest z Tobą dla pieniędzy".

Blanka Lipińska, znana autorka książek oraz celebrytka, ponownie znalazła się w centrum zainteresowania. Tym razem powodem były komentarze internautów, którzy zarzucali jej partnerowi, Pawłowi Baryle, materializm. Para od dłuższego czasu pojawia się w mediach społecznościowych, co przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale również krytyków. Jednym z głównych tematów dyskusji stały się zarzuty, jakoby Baryła był z Blanką tylko dla jej pieniędzy. Złośliwcy sugerowali, że związek oparty jest na dysproporcji majątkowej, a ten temat w końcu Lipińska postanowiła poruszyć w wywiadzie z Żurnalistą.

O różnicy w zarobkach wypowiadał się też partner Blanki Lipińskiej. Nie ukrywał, że początkowo było mu ciężko, w końcu kiedy ona odniosła ogromny sukces, okazało się, że nie stać ich np. na wakacje w takich samych standardach. W dodatku to pierwsza dla niego sytuacja, kiedy okazuje się, że zarabia mniej od swojej partnerki. Ta dysproporcja jednak nie jest żadnym problemem dla samej Blanki, która podkreśliła, że kiedy taka różnica odnosi się do tego, że to kobieta mniej zarabia, ludziom w wielu przypadkach zupełnie to przestaje przeszkadzać. Jak się okazało, kontrowersyjny wywiad, wywołał lawinę komentarzy w sieci. Ktoś napisał do Lipińskiej:

Blanka Lipińska nie pozostawiła zarzutów bez odpowiedzi. Podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie celebrytka zdecydowała się rozwiać wszelkie wątpliwości. Zwracając się do internautów, powiedziała wprost:

I nieważne, jak wyraźnie to powiem, bo i tak niektórzy ludzie to... Ostro! Paweł, ty materialisto! Nie wiem, czemu ten temat dotyczy tylko Pawła. Nie czarujmy się, czy komuś to się podoba, czy nie, sukces 365 dni przyniósł ze sobą ogromne korzyści materialne. Ten sukces został zbudowany ponad 5 lat temu i w tym czasie żaden mężczyzna, z którym byłam w relacji, nie był zamożniejszy niż ja. Więc odpowiem na brak pytania: akurat Pawła nie podejrzewam wcale... A najlepiej byłoby odpowiedzieć: I ch*j ci do tego! Ale jestem kulturalna i udaję, że nie przeklinam.

