10. edycja kontrowersyjnego show "Ślub od pierwszego wejrzenia" wzbudza wiele emocji. Programowe ekspertki uznały, że Joanna i Kamil, Agnieszka i Damian oraz Agata i Piotr mają szanse stworzyć udane związki. Uczestnicy są już po ślubach i podróżach poślubnych, a do końca sezonu nie pozostało już za wiele odcinków. Choć Joanna i Kamil do tej pory mieli trudności w zbudowaniu relacji, to, co można zobaczyć w zapowiedzi kolejnego odcinka, daje do myślenia. Czyżby w relacji tej dwójki sporo się zmieniło i jest szansa na to, że pozostaną w małżeństwie?

Joanna i Kamil ze "ŚOPW" jednak mają szansę na zbudowanie relacji?

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" polega na tym, że dwoje nieznajomych sobie osób, po raz pierwszy spotyka się w urzędzie stanu cywilnego, gdy zawiera związek małżeński. Program udowodnił już nie raz, że aranżowane małżeństwa mają sens, a doskonałym przykładem są Anita i Adrian, którzy brali udział w 3. edycji i do dziś tworzą szczęśliwy związek, a także doczekali się dwójki dzieci.

Do 10. edycji z kolei zgłosili się m.in. Joanna i Kamil, którzy zostali dobrani w parę. Jednak chwilę po tym jak powiedzieli sobie "tak", pomiędzy nimi rozpoczęły się pierwsze spięcia. Dużym problemem w związku tej pary jest również komunikacja, a raczej jej brak. O ile Joanna wydawała się początkowo zadowolona z faktu, że "mają czas na przemyślenia", to Kamil w tym temacie miał zupełnie inne zdanie.

Troszkę czuję się z tym źle (...) mam do siebie pretensje, że nie potrafię w tym momencie znaleźć tematu, którym ją zainteresuję. Ale nie chcę robić tego na siłę - wyznał zaniepokojony.

W sieci pojawił się zwiastun kolejnego odcinka i wygląda na to, że w związku pary nastąpił przełom. Kamil postanowił zorganizować Asi romantyczną kolację przy świecach i nie ukrywał swojego entuzjazmu.

Spędzamy ten czas, nie warczymy na siebie. Jest w tym jakiś potencjał - przyznał.

Również Joanna wydawała się być zadowolona z takiego obrotu sprawy.

Doceniam jego gest - wyznała.

Być może na romantyczny gest Kamila w znacznej mierze miała wpływ ekspertka, która odwiedziła ich w ostatnim odcinku. Wówczas w rozmowie z nią Joanna ze "ŚOPW" przyznała, że ma problem z otworzeniem się przed mężem i zdradziła tego powód.

Kamil od początku mówię, że jest świetnym człowiekiem, jestem bardzo zadowolona, że to jest taki dobry facet, dba o mnie, troszczy się o mnie (...) może chemii jeszcze nie ma między nami i tak fizycznie myślę, że mam trochę inny typ - wyznała Joanna.

Joanna dodała, że rozmawiała już na ten temat z mężem i on również stwierdził, że nie ma między nimi chemii!

Rozmawialiśmy, wczoraj mieliśmy taki przełom w naszej relacji (...) powiedział mi, że to z dwóch stron brak jest tej chemii - dodała.

Rozmowę z ekspertką zakończyła, wyznając, że jednak dalej nie zamyka się na relację z Kamilem. Uczestnik wyznał natomiast, że brakuje mu bliskości, jednak nie zamierza naciskać na swoją małżonkę.

Ona jest zamknięta. Nie wiem już, co mam robić (...) Gdy dochodzi do chwil milczenia, czuję się sam ze sobą. Czuję się źle, że nie potrafię zburzyć tej ciszy - stwierdził Kamil.

Wygląda jednak na to, że sprawy mają szansę się odwrócić. Myślicie, że Kamil i Joanna mają jeszcze szansę na to, by stworzyć udany związek?

