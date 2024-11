Sara Janicka jest mężatką, a jej ukochany co tydzień wspierał ją na widowni "Tańca z Gwiazdami". Czy bywał zazdrosny o jej taniec z Maciejem Zakościelnym? Tuż po finale wszystko stało się jasne!

Mąż Sary Janickiej był zazdrosny o Macieja Zakościelnego w "TzG? Tancerka wyjawiła prawdę

"Taniec z Gwiazdami" właśnie dobiegł końca, a w fanach wciąż są silne emocje. Ubiegły wieczór spowodował, że zarówno widzowie, jak i uczestnicy wylali morze łez wzruszenia, a to wszystko za sprawą ostatnich występów par. Największe wrażenie na fanach zrobił pokaz Sary Janickiej i Macieja Zakościelnego, którzy od kilku tygodni muszą zmagać się z plotkami o rzekomym romansie. Pod koniec odcinka finałowego Maciej Zakościelny zwrócił się do męża Sary i podziękował mu za "wypożyczenie" kobiety. Okazuje się zatem, że o romantycznym uczuciu między tanecznymi partnerami nie ma mowy, a przed naszą kamerą Sara wyjawiła, co o jej występach z aktorem tak naprawdę myśli jej ukochany:

On po pierwsze mi ufa, a po drugie miał bardzo dobry kontakt z Maćkiem(...) Jest tancerzem, więc wie, jak taniec na parkiecie wygląda - powiedziała wprost Sara.

Sara i Maciej zajęli trzecie miejsce w programie "Taniec z Gwiazdami", a fani nie mają wątpliwości, że kobieta powinna być zatrudniona przy kolejnych edycjach show!

