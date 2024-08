Marta Podbioł wie, jak zaskoczyć swoich odbiorców na Instagramie. Tym razem uczestniczka show postanowiła poeksperymentować z wyglądam i wyszło jej to genialnie. W takiej odsłonie jeszcze jej nie widzieliśmy!

Marta ze "Ślubu" przeszła totalną metamorfozę

Uczestnicy, którzy biorą udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" mają wielką nadzieję na znalezienie miłości — niestety nie zawsze to się udaje. Mart Podbioł wzięła udział w 7. edycji kontrowersyjnego eksperymentu TVN, w którym stanęła na ślubnym kobiercu z Maciejem Mikołajczakiem. Ich relacja nie przetrwała, a para niedawno sfinalizowała swój rozwód. Uczestniczka show stara się regularnie informować fanów co u niej słychać, czasem nawet wraca wspomnieniami do przeszłości. Ostatnio Marta ze "Ślubu" pokazała się w ciemnych włosach i grzywce, gdy miała zaledwie 18 lat. Teraz uczestniczka show postawiła na totalną metamorfozę, a my nie możemy oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia.

Marta Podbioł postanowiła pokazać się na Instagramie w nieco innej odsłonie. Uczestniczka show udostępniła zdjęcie w wyrazistym makijażu i kręconych włosach. Na co dzień przyzwyczaiła nas do nieco naturalnej wersji, ale trzeba przyznać, że w obu odsłonach prezentuje się świetnie.

Dobrze jest czasem dać sobie namalować drugą twarz! — napisała Marta.

Nie tylko internauci są pod wrażeniem nowej odsłony Marty, ale również byli uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy zasypali ją komplementami.

Pięknie — napisała Anita z 3. edycji ''Ślubu od pierwszego wejrzenia''.

Marta wyglądasz pięknie — napisała Iga z 5. edycji ''Ślubu od pierwszego wejrzenia''.

Martusia zawsze uważałam, że jesteś piękna, czy to w makijażu, czy nie. Spełniajmy zawsze swoje oczekiwania, według własnych zasad

Pięknie Pani wygląda. Bez makijażu też jest elegancko — czytamy dalej w komentarzach.

