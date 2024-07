Obfity okres to taki, który trwa ponad tydzień i pozbawia nas ponad 100 ml krwi (liczba zużytych podpasek w ciągu dnia – około 10 szt.).

Reklama

Miesiączka, okres, menstruacja – różnie można określać dni comiesięcznego kobiecego krawienia. Wiąże się z wieloma uciążliwymi dolegliwościami, takimi jak PMS, bóle brzucha czy osłabienie odporności i podatność na infekcje. W momencie, gdy do wszystkich tych symptomów dochodzą jeszcze bardzo obfite krwawienia sytuacja staje się nieznośna.

Obfity okres może świadczyć o poważnej chorobie

Nieregularna i obfita miesiączka może zdarzyć się każdej kobiecie (szczególnie tej, która dopiero zaczęła miesiączkować oraz tej przed menopauzą), jednak gdy powtarza się regularnie może sygnalizować poważne schorzenia, tj.:

polipy szyjki macicy lub śluzówki macicy,

mięśniaki macicy,

rozwijająca się infekcja,

endometrioza,

toczeń rumieniowaty układowy,

choroby tarczycy,

rak szyjki macicy,

rak jajnika,

zaburzenia krzepliwości krwi,

choroba Willebranda.

Zobacz także

Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od przyjętych norm związanych z regularnością cyklu menstruacyjnego powinny być zdiagnozowane przez specjalistę oraz (w zależności od potrzeby) objęte leczeniem. W momencie, gdy wiemy gdzie tkwi problem, podjęcie odpowiednich kroków może go raz na zawsze usunąć. Ale co robić, gdy nie jest to możliwe, ponieważ nie wykryto żadnych chorób ani zaburzeń, i musimy się co miesiąc zmagać z obfitymi krwawieniami?

Jak radzić sobie z obfitym okresem?

Przede wszystkim należy zweryfikować jaki prowadzimy tryb życia, czy nie jest on zbyt intensywny, stresujący, czy nie wymagamy od siebie zbyt wiele i nieustannie jesteśmy zestresowane? Czy nie eksploatujemy za bardzo swojego organizmu, nie przemęczamy się? Odpoczynek, który zapewni spokój i regenerację sił, jest niezbędnym elementem każdego dnia. Czyli po pierwsze relaks. Po drugie – komfort. Chłodny prysznic, bardzo odświeża, chłodna woda spowoduje również obkurczenie naczyń krwionośnych, co może na krótko nieznacznie osłabić krwawienie. Ważne jest wzbogacenie codziennej diety w wapń, ponieważ działa on rozkurczowo na mięśnie macicy, a to właśnie jej wzmożone skurcze powodują obfite krwawienia.

Należy także zwiększyć suplementację żelaza, gdyż comiesięczny ubytek dużej ilości krwi, może powodować osłabienie, a w konsekwencji długotrwałego niedoboru nawet anemię.