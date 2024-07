Miesiączka w ciąży? Czy to możliwe? Zazwyczaj jest tak, że brak krwawienia interpretujemy jako ciążę. Wszystko komplikuje się, kiedy słyszymy od innych kobiet, że okres w ciąży jest możliwy. Czy rzeczywiście podczas ciąży kobieta miesiączkuje?

Plamienia w ciąży mogą przypominać miesiączkę

Nie brakuje kobiet, które uważają, że podczas ciąży miały miesiączkę. To nieprawda. Bywa tak, że kobieta w ciąży podczas spodziewanego okresu dostaje plamień, a to nazywa miesiączką. Krwawienie podczas ciąży jest mniej obfite niż menstruacja i pojawia się najczęściej od 6 do 12 dni po zapłodnieniu. To wtedy dochodzi do zagnieżdżenia jaja w błonie śluzowej macicy, które w tym okresie jest bardzo ukrwione. Krwawienie nie jest tak samo intensywne jak prawidłowa miesiączka.

Posiada także inną barwę, dlatego gołym okiem można zauważyć, że jest inne od typowego okresu. Krwawienie w ciąży nie musi oznaczać zagrożenia dla jej przebiegu. Jest jednak objawem, który należy skonsultować z lekarzem. Przyczyną plamienia może być mała ilość progesteronu, ciąża pozamaciczna, niewłaściwe ulokowanie jaja płodowego, czy obumarcie zarodka. Kiedy zauważysz niepokojące zmiany, poradź się ginekologa, który wykona badanie USG.