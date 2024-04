Pod koniec marca księżna Kate opublikowała nagranie, w którym opowiedziała o zmianach nowotworowych, jakie wykryli u niej lekarze. Ukochana księcia Williama rozpoczęła już chemioterapię i nie wie, kiedy będzie mogła wrócić do swoich obowiązków. Zaraz po przekazaniu tych smutnych wieści Kate z najbliższą rodziną przeniosła się do posiadłości Anmer Hall, by skupić się na sobie i uciec od medialnego zamieszania. Wokół jej zniknięcia zdążyło powstać wiele teorii spiskowych. Niestety to nie koniec ponurych wiadomości.

Księżna Kate i książę William mają coraz więcej zmartwień

Zdrowie księżnej Kate to obecnie temat numer jeden w brytyjskich mediach. Pałac zaznaczył, że nie ujawni, z jakim typem raka walczy żona następcy tronu, a wśród internautów nie brakuje spekulacji. Powrót księżnej Walii jest uzależniony od decyzji lekarzy, którzy cały czas opiekują się ukochaną księcia Williama. Syn króla Karola III ma wrócić do swoich obowiązków już w połowie kwietnia. Obecnie jeszcze wspiera żonę, z którą wyjechał do rezydencji Anmer Hall. Para nie wzięła udziału w wielkanocnych nabożeństwach. Ten trudny moment małżeństwo chce być ze swoimi dziećmi.

Kate Middleton Rex Features/East News

Niestety książęca para ma coraz więcej trosk na głowie. Wiadomość o nowotworze króla Karola III nie daje im spokoju. Monarcha również rozpoczął chemioterapię. Wizja przejęcia tronu przez księcia Williama jeszcze nie była tak wyraźna. Perspektywa objęcia władzy w tak skomplikowanym okresie ma sprawiać, że Kate i William odczuwają „silny niepokój”.

Rex Features/East News

Wiadomość o raku Karola postawiła Williama i Kate w przerażającej perspektywie wstąpienia na tron… Powiedziano mi, że te plany powodują u nich intensywny niepokój – przekazała była redaktorka „Vanity Fair”, Tina Brown.

Brytyjska rodzina królewska niewątpliwie przechodzi poważny kryzys. Obecna sytuacja wprowadziła sporo chaosu. Wiadomość o raku księżnej Kate wywołała szok. Royalsi nie spodziewali się, że w tak krótkim czasie spadnie na nich tyle nieszczęść. Warto przypomnieć, że zaledwie miesiąc wcześniej pałac poinformował o nowotworze króla Karola III.

Kate Middleton, książę William Rex Features/East News

Mówi się, że księżna Kate jednak została zmuszona do ujawnienia choroby. Pałac obawiał się wycieku wrażliwych informacji. Żona następcy tronu zrobiła wszystko, by w odpowiednim czasie przekazać dzieciom te trudne wieści. Dlatego ze swoim oświadczeniem czekała aż do ferii świątecznych. Nagranie pojawiło się w sieci kilka godzin po tym, jak George, Louis i Charlotte wrócili ze szkoły.

