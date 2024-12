Kilka dni temu Beata Kozidrak wydała oświadczenie, w którym oznajmiła, że z powodu choroby jest zmuszona odwołać dwa najbliższe koncerty. Fani wokalistki bardzo się zaniepokoili i czekali na kolejne wieści od ich idolki. Niestety sytuacja się nie polepszyła i management piosenkarki wydał oświadczenie, w którym poinformował, że wokalistka nie pojawi się na scenie do końca marca. Co się dzieje z Beatą Kozidrak?

Poważna choroba Kozidrak. Pilne oświadczenie w sieci

Beata Kozidrak jest jedną z najpopularniejszych gwiazd w Polsce i członkinią zespołu "Bajm". Wokalistka ma na swoim koncie wiele hitowych utworów takich jak "Co mi panie dasz", "Biała Armia" czy "Nie ma wody na pustyni". W maju artystka skończyła 64 lata i nadal regularnie koncertuje razem z zespołem. Ostatnio jednak musiała znacznie zwolnić tempo. Beata Kozidrak wydała oświadczenie, w którym wyznała, że jest zmuszona odwołać koncert w Poznaniu i Zielonej Górze z powodów zdrowotnych. Piosenkarka dodała, że jest pod opieką lekarzy, a zmartwieni fani życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia. Niestety, na tym się nie skończyło.

We wtorek 3 grudnia na Instagramie Beaty Kozidrak pojawiło się kolejne oświadczenie, w którym manager zespołu "Bajm" i managerka wokalistki poinformowali, że artystka jest zmuszona odwołać wszystkie koncerty do końca marca. Uniemożliwiono również dodawanie jakichkolwiek komentarzy pod postem.

W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej CHRISTMAS TIME oraz koncert zespołu BAJM na balu sylwestrowym w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca. Prosimy media o uszanowanie prywatności Beaty i nie komentowanie zaistniałej - z przyczyn niezależnych od kogokolwiek - sytuacji. – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Andrzeja Pietrasa managera zespołu ''Bajm'' i managerkę wokalistki Ewę Tutkę.

To bez wątpienia wielki cios dla fanów wokalistki, którzy nie wiedzą nawet, co dokładnie dolega ich idolce. Jeszcze niedawno Beata Kozidrak śpiewała na scenie w Szczecinie, a teraz jej management odwołał wszystkie najbliższe koncerty. Mamy nadzieje, że artystka szybko wróci do zdrowia i odezwie się do swoich zaniepokojonych fanów.

