Miesiączka jest regularnym oczyszczaniem dróg rodnych. Często może być powodem bólu brzucha, głowy, złego samopoczucia. Wszystko zależne jest od organizmu, dlatego czas trwania okresu jest różny.

Jak często pojawia się miesiączka?

Okres pojawia się po raz pierwszy w wieku 11-16 lat i może być wtedy nieregularny, gdyż często zdarzają się cykle bezowulacyjne, które u młodych dziewcząt uważa się za stan normalny. Jeśli już zakończy się stadium dojrzewania, krwawienia stają się bardziej obfite. Zaczynają pojawiać się co 28 dni, ale nie w każdym przypadku. Specjaliści twierdzą, że czas trwania cyklu miesiączkowego liczy od 26 do 30 dni. Występuje też częstomiesiączkowanie, gdzie krwawienie pojawia się częściej niż 21-23 dni. Niektóre kobiety mają okres rzadziej – co 32-35 dni. Zależy to od organizmu i nie musi być objawem chorobowym.

Ile trwa miesiączka?

U dorosłej kobiety miesiączka trwa zazwyczaj od 4 do 6 dni. Kiedy przedłuża się, bądź nie występuje, konieczne jest udanie się do lekarza. Brak krwawienia może być spowodowany, oprócz zaburzeń hormonalnych, zajściem w ciążę.

Zmiany w ciele kobiety podczas miesiączki

Podczas trwania cyklu miesiączkowego często widoczne są zmiany skórne, wahania nastroju czy temperatury ciała kobiety. Powodem zaburzeń jest zmiana poziomu hormonów żeńskich.

Bezpośrednio przed okresem cera często się pogarsza – na przykład pojawiają się pryszcze. Szybciej przetłuszczają się włosy, organizm jest osłabiony, mogą się aktywować infekcje wirusowe, takie jak opryszczka.

PMS - co to jest zespół napięcia przedmiesiączkowego?

Kobieta przed miesiączką przeżywa często stany rozdrażnienia psychicznego, pogorszenia samopoczucia, rozchwiania emocjonalnego. To tak zwany PMS – zespół napięcia przedmiesiączkowego. Początek okresu wiąże się dla wielu kobiet ze zwiększonym apetytem, lub ochotą na jedzenie rzeczy, na co dzień nieobecnych w jej diecie. Na przykład osoby, które zwykle unikają słodyczy bezpośrednio przed menstruacją odczuwają nieprzepartą ochotę na coś słodkiego.