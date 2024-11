W ostatnim czasie o Agnieszce Kaczorowskiej i Macieju Peli jest nieustannie głośno. Małżonkowie, którzy przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie, podjęli jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu i zdecydowali się na rozstanie. Rodzice Emilki i Gabrysi, chętnie udzielają się w mediach społecznościowych i pokazują, jak teraz wygląda ich życie. Zarówno aktorka i tancerz mogą liczyć na ogromne wsparcie, ze strony fanów, którzy chętnie ich wspierają. Maciej Pela postanowił więc odezwać się do swoich odbiorców i napisał kilka słów od siebie.

Domysły ws. rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zostały już rozwiane i byli partnerzy, już nie ukrywają, że nie są razem. Agnieszka Kaczorowska rozstanie z mężem potwierdziła na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, natomiast Maciej Pela zrobił to w programie "Dzień dobry TVN". Ex partnerzy, zamiast nabrać wody w usta, śmiało działają w mediach społecznościowych i chętnie dzielą się swoim samopoczuciem, a także wbijają sobie "małe szpile". Ostatnio Maciej Pela ujawnił, jak wyglądało jego życie w ostatnich latach u boku serialowej Bożenki.

Dostałem wiadomości, że wyglądam na smutnego, oczy takie zmęczone, itd. Chciałem tylko powiedzieć, że dziękuję za troskę(...) Moje oczy były zmęczone, no bo jak się siedziało przez pięć lat w domu z dziećmi i się nic nie robiło i się wróci do pracy, no to wiadomo, że się można zmęczyć, nie?

Dostałem wiadomości, że wyglądam na smutnego, oczy takie zmęczone, itd. Chciałem tylko powiedzieć, że dziękuję za troskę(...) Moje oczy były zmęczone, no bo jak się siedziało przez pięć lat w domu z dziećmi i się nic nie robiło i się wróci do pracy, no to wiadomo, że się można zmęczyć, nie?

Ostatnio tancerz miał jednak mały powód do radości, bowiem świętował swoje urodziny i w tym dniu mógł liczyć na masę wiadomości od swoich fanów. Pela postanowił im podziękować i przyznał, że dostał "ogrom mocy", dzięki czemu "czuję się silny jak nigdy".

Maciej Pela postanowił również zdradzić fanom, że prowadzi zajęcia z młodzieżą, która boryka się z uzależnieniami i ci młodzi ludzie dają mu dużo siły, aby przetrwać ten trudny czas w jego życiu.

Jeszcze dwa słowa o sile. Co czwartek jestem w stowarzyszeniu Karan. Tańczę z młodzieżą. Każde zajęcia budują coraz bliższą relację, oni otwierają się na mnie, ja przyjmuje ich do swojego serca. Przez to, że sam mam za sobą pewnego rodzaju historię i sytuację jako młody chłopak, to sporo widzę. I dzisiaj wychodząc z zajęć, pomyślałem, że skoro oni dają radę, to czemu ja miałbym nie dać? A, że jestem w stanie wyobrazić sobie, przez co przechodzą, to nieświadomie uczą mnie tego jak być silnym.Czasem trzeba tylko poszukać siły niekoniecznie tam, gdzie się jej spodziewamy

- oznajmił Pela.