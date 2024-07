Dobre książki warte przeczytania, to m.in. biografie, kryminały lub lektury z gatunku historii pokoleniowych. Można zdobyć zarówno bestsellery skandynawskich twórców oraz nowości książkowe debiutantów literackich. Warto w szczególności zwrócić uwagę na książki: „Droga do domu”, biografię Elona Muska, „Czasomierze” oraz nową książkę Jo Nesbø, „Pragnienie”.

Do nowości książkowych, które znajdziemy na listach bestsellerów należą między innymi powieści kryminalne, psychologiczne, historyczne, fantastyka i romanse. Oto przegląd najciekawszych nowych pozycji wydawniczych.

Bestseller „Droga do domu” – 300 lat historii czytane jednym tchem

„Droga do domu” to debiut literacki młodej autorki, która wpada na pomysł napisania książki, szukając swych korzeni w Afryce. Książka to bestseller z gatunku historii pokoleniowych. Jest opowieścią rozciągniętą na trzysta lat, w której ukazane są losy siedmiu pokoleń na dwóch kontynentach. Historia przedstawia losy dwóch przyrodnich sióstr, które zamieszkały w odległych wioskach w Ghanie. Jedna wiedzie dostatnie życie u boku angielskiego kolonizatora, druga zaś zostaje wysłana do Ameryki jako niewolnica. Książka przedstawia dalsze losy bohaterek i ich potomków. Historia ukazuje powolny proces uzyskiwania praw przez czarnoskórych i ich walkę o równouprawnienie. Wszystko jest nasączone cierpieniem, marzeniami, rodzinnymi tragediami i szczerą miłością. Przedstawione historie mieszają się z amerykańskim stylem i afrykańską magią.

„Czasomierze” – dobra książka o obecnych czasach

Książka „Czasomierze” opisuje losy Holly Sykes, która ucieka z domu i udziela schronienia nieznajomej kobiecie. Od tej pory życie bohaterki diametralnie się zmienia. Książka ukazuje całe życie Holly, które jest związane z tajemniczymi podróżami w czasie i przestrzeni. Fabuła to swoisty labirynt, w który wpada czytelnik od pierwszego kontaktu z książką. Historia pokazuje, że nawet pozornie nieistotne zdarzenia mają znaczące konsekwencje. Jest to dobra książka o rozważaniach nad życiem i śmiercią oraz smutny opis obecnych, konsumpcjonistycznych czasów.

„Elon Musk. Biografia twórcy PayPal, Tesla, SpaceX” – książka dla młodzieży i dorosłych

Księgarnie internetowe są pełne świetnych biografii. Jedną z nich jest historia człowieka, który postawił sobie za cel zmiany świata na lepsze. „Elon Musk. Biografia twórcy PayPal, Tesla, SpaceX” to opowieść o wizjonerze z Doliny Krzemowej, który w szybkim czasie stał się jednym z najbogatszych ludzi na ziemi. Wszystko, za co się zabiera, zamienia się w złoto. Jak autor przypomina w tytule, Elon Musk założył PayPala, produkuje elektryczne samochody Tesla oraz jest szefem firmy wysyłającej rakiety w kosmos. Twórca książki przeprowadził liczne wywiady z rodziną, znajomymi i wrogami Elona, ukazując maksymalnie szczery obraz żywej legendy obecnych czasów. Lektura ma 400 stron, które świetnie się czyta, nabierając podziwu dla człowieka, który chce być pierwszym człowiekiem na Marsie.

„Pragnienie” - Jo Nesbø – dobry kryminał o bezwzględnym morderstwie

Nowości wydawnicze co roku mają w zestawie dobry kryminał. Słynny skandynawski autor - Jo Nesbø, ma do zaoferowania nową książkę przedstawiającą dalsze losy Harry'ego Hole. Historia rozpoczyna się od dramatu kobiety, która po umówieniu się na randkę przez internet, zostaje brutalnie zamordowana. Sprawa nabiera dużego rozgłosu i zostaje ostatecznie skierowana do niepokornego detektywa. Okazuje się, że zbrodnia ma związek ze sprawą z przeszłości. Książkę szczególnie dobrze się czyta w długie zimowe wieczory.