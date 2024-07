Kilka tygodni temu Karolina Pisarek trafiła do szpitala. Była wówczas tuż przed występem w "Tańcu z gwiazdami", dlatego jej udział w programie był zagrożony. Modelka jeździła od specjalisty do specjalisty z powodu silnego bólu głowy. Choć gwiazda zmagała się z dużym cierpieniem, była zdeterminowana, by pojawić się w studiu tanecznego show. Po konsultacjach z lekarzami dowiedziała się, że ma powiększoną przysadkę mózgową. Ostatnio w rozmowie z mediami modelka zdradziła, że usłyszała drugą diagnozę. Ma poważne problemy z kręgosłupem.

Karolina Pisarek zdradziła, że cierpi na więcej schorzeń: "Badam się dalej. Jestem pod okiem specjalistów"

Mimo poważnych problemów zdrowotnych, Karolina Pisarek zachwyciła jury "Tańca z gwiazdami". Jej występ w tanecznym programie mocno zaskoczył widzów, ale modelka podkreśla, że nie ma powodów do obaw, ponieważ swoją decyzję wcześniej dokładnie skonsultowała ze specjalistami. Gwiazda przyznała w wywiadzie, że nadal jest pod opieką lekarzy i zdradziła, że cierpi jeszcze na międzykręgową przepuklinę.

Badam się dalej. Jestem pod okiem specjalistów. To nie jest tak, że problem sobie zniknął ot, tak. Bardzo dużo osób zarzuca mi różne bzdury. Przy okazji dowiedziałam się jeszcze więcej rzeczy, bo prócz tego, że mam powiększoną przysadkę mózgową i torbiel na niej, to usłyszałam, że mam jeszcze przepuklinę międzykręgową między pierwszym a drugim, drugim a trzecim, czwartym, a piątym kręgiem - ujawniła na łamach serwisu Jastrząb Post.

Modelka stwierdziła, że problemy z kręgosłupem mogły przyczynić się także do bólu głowy. Zasugerowała, że ostatnio czuje się lepiej i nie odczuwa już dyskomfortu.

Bardzo prawdopodobne, że to też mogło wywołać wiele bólu, bo miałam nacisk na rdzeń kręgowy. Więc różnych rzeczy się ostatnio o sobie dowiaduję. Jak widać stoję, jak widać żyję i nic mnie nie boli. Tego się trzymajmy - dodała.

Choć nie wszyscy kibicują uczestniczce, idzie jej coraz lepiej. W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" jury zadecydowało, że Karolina Pisarek była lepsza od Jacka Jelonka. Wygląda na to, że modelka może jeszcze namieszać.

