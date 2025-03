Wojtek Gola jest znaną postacią w internetowym świecie. Swoją przygodę z mediami rozpoczął jako uczestnik kontrowersyjnego programu "Warsaw Shore", jednak po kilku latach zdecydował się opuścić format. Następnie został współzałożycielem największej w Polsce federacji freak fightowej - Fame MMA. Prywatnie skupia się na związku ze sporo młodszą Sofi. Zakochani właśnie poinformowali o ważnym momencie w życiu.

Reklama

Radość w domu Wojtka Goli

Niespełna tydzień od zatrzymania m.in. Wojtka Goli przez CBŚP, na profilu jego ukochanej pojawiło się wyjątkowe nagranie. Jak się okazało, w tych niełatwych okolicznościach wybiła im druga już rocznica związku. W krótkim filmiku widać, wyraźnie szykującą się do świętowania parę, a w szczególności szczęśliwego Wojtka, który pomaga partnerce zawiązać sukienkę.

1 love, 2 years (jedna miłość, dwa lata - przyp. red.) - czytamy.

Kadr wywołał ogromny zachwyt wśród internautów, którzy nie mogą się napatrzeć na Wojtka i Sofi. Choć z początku ich związek budził raczej skrajne emocje, dziś fani trzymają za nich kciuki.

Zobacz także: Kurzajewski odpadł jako pierwszy z "Tańca z Gwiazdami". Widzowie są rozdarci

Zatrzymanie Wojtka Goli i Boxdela

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę, 5 marca 2025 roku, Wojciech Gola został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji w związku z podejrzeniami o organizowanie nielegalnych gier losowych w internecie. Wraz z nim zatrzymano dziewięć innych osób, w tym influencerów i dziennikarzy, takich jak Michał B. ps. Boxdel czy Lexy C. Po przesłuchaniu zatrzymani zostali wypuszczeni.

Wojciech Gola skomentował sytuację na swoim profilu na Instagramie, pisząc:

Nazywam się Wojciech Gola i oficjalnie wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku oraz pełnych danych osobowych

Śledztwo dotyczy działalności związanej z organizowaniem nielegalnych gier losowych. Jak wiadomo, nadal trwa postępowanie wyjaśniające, a zatrzymanym grożą poważne konsekwencje prawne, w tym kary pozbawienia wolności.

Związek Wojtka Goli i Sofi budził poruszenie

Wojtek Gola od pewnego czasu jest w związku z młodszą o 15 lat Sofi. Para poznała się przypadkowo, a sama Sofi początkowo nie wiedziała, kim jest Wojtek Gola. Ich relacja wzbudziła zainteresowanie mediów i internautów, zwłaszcza z powodu różnicy wieku. Niektórzy zarzucali nawet dziewczynie, że jest z influencerem wyłącznie dla sławy.

On sam stanowczo zaprzeczał, jakoby Sofi była z nim dla korzyści majątkowych. Podkreślał, że nigdy nie prosiła go o prezenty, jest ambitna i samodzielna, zapisuje się na zajęcia ze śpiewu i tańca oraz chce pracować na własny rachunek. Co ciekawe, Wojtek Gola sam również znalazł się w centrum kontrowersji. W odpowiedzi na plotki dotyczące jego orientacji seksualnej, publicznie przedstawił 20-stronicowy dokument potwierdzający, że nie jest osobą biseksualną. Badanie to zostało jednak skrytykowane przez Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych, które zakwestionowało jego wiarygodność.

Mimo tych kontrowersji, para wydaje się być szczęśliwa, a ich związek trwa nadal.

Reklama

Zobacz także: Burza w sieci po rozstaniu Kubickiej i Barona. Jacek Jeschke komentuje: "Alka często nie było"