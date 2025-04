21 kwietnia 2025 roku świat obiegła poruszająca wiadomość - w Watykanie zmarł papież Franciszek. Ojciec Święty, który przez lata pontyfikatu inspirował miliony ludzi swoją skromnością i odwagą, odszedł w wieku 88 lat. W czasie uroczystości pogrzebowych odczytano dokument Rogito – wzruszające świadectwo jego życia i służby Kościołowi. Wraz z uroczystością zamknięcia trumny Franciszka odczytano treść rogito, aktu wkładanego do trumny.

Uroczysta ceremonia zamknięcia trumny Papieża Franciszka

W piątek w Bazylice św. Piotra w Watykanie odbyła się uroczysta ceremonia zamknięcia trumny Papieża Franciszka. Nad jej przebiegiem czuwał kardynał kamerling Kevin Joseph Farrell, a wśród obecnych byli arcybiskup Diego Ravelli oraz członkowie rodziny papieża.

Podczas ceremonii odczytano Rogito, dokument streszczający życie i pontyfikat Franciszka, który później umieszczono w trumnie. W dokumencie znalazły się słowa:

Wędrując z nami jako pielgrzym nadziei, przewodnik i towarzysz drogi ku ostatecznemu celowi, do którego wszyscy jesteśmy powołani — Niebu, 21 kwietnia Roku Świętego 2025, o godzinie 7:35 rano, gdy światło Paschy oświetlało drugi dzień Oktawy, w Poniedziałek Wielkanocny, umiłowany Pasterz Kościoła Franciszek przeszedł z tego świata do Ojca. napisano.

Początek drogi: prostota i bliskość ludzi

W Rogito przypomniano, że Jorge Mario Bergoglio po wyborze na papieża przyjął imię Franciszek, inspirując się świętym z Asyżu. Chciał być blisko ubogich i tych, których świat często pomijał. W dokumencie zaznaczono:

Przyjął imię Franciszek, pragnąc, na wzór świętego z Asyżu, troszczyć się przede wszystkim o najuboższych na świecie

Franciszek zamieszkał w Domu Świętej Marty i samodzielnie przygotowywał sobie posiłki, by nie oddalać się od ludzi. Jego pierwsze słowa z balkonu Bazyliki – "Bracia i siostry, dobry wieczór!" – przeszły do historii jako symbol prostoty i braterstwa.

Misja pontyfikatu: Ewangelia, miłosierdzie, dialog

Pontyfikat Papieża Franciszka naznaczony był odważnymi decyzjami i bezkompromisową walką o prawa najuboższych. Regularnie opuszczał Watykan, by celebrować Mszę Wieczerzy Pańskiej w więzieniach i ośrodkach dla potrzebujących. Jak zapisano w Rogito:

Kapłanom zalecał gotowość do udzielania sakramentu miłosierdzia, odwagę opuszczania zakrystii w poszukiwaniu zagubionej owcy i trzymanie drzwi kościoła otwartych dla tych, którzy pragną spotkać oblicze Boga Ojca napisano.

Franciszek nie bał się także wyzwań ekumenicznych. W 2019 roku podpisał w Abu Dhabi "Dokument o ludzkim braterstwie" wraz z liderem sunnickim al-Tayyebem, promując zgodę i braterstwo między religiami.

Jego miłość do ostatnich, starszych i dzieci skłoniła go do zainicjowania Światowych Dni Ubogich, Dziadków i Dzieci. dodano.

Najważniejsze inicjatywy i gesty papieskie

W dokumentcie podkreślono, że papież zapoczątkował Światowe Dni Ubogich, Dni Dziadków i Dzieci oraz ustanowił Niedzielę Słowa Bożego.

W czasie pandemii COVID-19 pozostawił światu jedno z najbardziej symbolicznych obrazów swojego pontyfikatu. Jak wspomina Rogito:

Wielokrotnie podnosił głos w obronie niewinnych. Podczas pandemii Covid-19, wieczorem 27 marca 2020 roku, modlił się samotnie na placu św. Piotra, którego kolumnada symbolicznie obejmowała Rzym i świat, za ludzkość przerażoną i dotkniętą nieznaną chorobą. Ostatnie lata pontyfikatu były naznaczone licznymi apelami o pokój

Ostatnie dni życia i pożegnanie z wiernymi

Ostatnie miesiące życia Papieża Franciszka były naznaczone cierpieniem. W lutym 2025 roku trafił do szpitala z powodu obustronnego zapalenia płuc i choć wrócił do Watykanu, nigdy nie odzyskał pełni sił. Ostatnie tygodnie spędził w Domus Sanctae Marthae, kontynuując swoją posługę z tą samą niezłomną pasją. W Niedzielę Wielkanocną, 20 kwietnia 2025 roku, po raz ostatni pojawił się na loggii Bazyliki św. Piotra, by udzielić błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Dokument Rogito kończy się wzruszającym łacińskim zapisem: "CORPUS FRANCISCI P.M. VIXIT ANNOS LXXXVIII, MENSES IV DIES IV. ECCLESIAE UNIVERSAE PRAEFUIT ANNOS XII MENSES I DIES VIII. Semper in Christo vivas, Pater Sancte!". W tłumaczeniu oznacza on, że Papież Franciszek przeżył 88 lat, 4 miesiące i 4 dni oraz kierował Kościołem powszechnym przez 12 lat, 1 miesiąc i 8 dni. Całość zamyka pełne nadziei i wiary wezwanie: „Niech zawsze żyjesz w Chrystusie, Święty Ojcze!”.

