Napar z lipy działa napotnie, ułatwia wykrztuszanie, obniża gorączkę, łagodzi bóle głowy, relaksuje i ułatwia zasypianie – to wszystko sprawia, że jest doskonałym lekiem na grypę i przeziębienie.

Napar z lipy – krok po kroku

Do naparu z lipy można wykorzystać gotowy susz, do kupienia na przykład w aptece lub samodzielnie zebrać kwiatostan – na przełomie czerwca i lipca. Kwiaty należy zrywać razem z żółtym listkiem połączonym z łodygą, a następnie przechowywać w papierowych torebkach. Żeby dostać się do kwiatostanu na wyższych partiach drzewa, najlepiej posłużyć się drabinką. Ważne – nie należy zbierać przekwitłych kwiatów.

Do kubka/szklanki wsyp dwie łyżeczki suszonych kwiatów lipy.

Susz zalej wrzącą wodą.

Napar przykryj talerzykiem i odstaw na 10 minut.

Przelej zawartość kubka do innego naczynia, używając sitka.

Aby wzbogacić walory – zarówno smakowe, jak i zdrowotne, do naparu z lipy możesz dodać miód, cytrynę lub sok malinowy.

Na zdrowie!

Napar służy do picia, ale bardzo dobrze sprawdzi się także jako płyn do kąpieli.