Nalewka z pigwy w przypadku spożywania ciężkostrawnych potraw działa jak balsam na żołądek i jelita. Działa również jak „miotełka”, ponieważ czyści je z toksyn i produktów ubocznych przemiany materii. Nalewka z pigwy jest nieoceniona w przypadku przeziębień. Dodatkowo rozgrzewa i wzmacnia organizm.

Przepis na nalewkę z pigwy

Aby przygotować nalewkę z pigwy należy przygotować duży słoik i lnianą szmatkę. Później potrzebować będziesz również butelki.

Składniki:

1 kg owoców pigwy,

1 kg cukru,

0,5 l spirytusu,

0,5 l wódki.

Poziom trudności: łatwy

Czas przygotowania: ok. godziny

Sposób przygotowania:

1. Owoce pigwy dokładnie umyj, obierz i pokrój na ćwiartki.

2. Wydrąż pestki oraz gniazda nasion.

3. Wrzuć przygotowane kawałki owoców pigwy do słoika i zasyp cukrem. Przykryj go lnianą szmatką i odstaw do ciepłego miejsca.

4. Po 2 tygodniach oddziel syrop od owoców i zalej go spirytusem. Syrop z alkoholem zamknij szczelnie i odstaw na 2 miesiące.

5. Pozostałe owoce zalej wódką i również zamknij szczelnie na ok. 2 miesiące.

6. Po upływie 2 miesięcy przelej oba roztwory przez sito i połącz je.

Tak przygotowana nalewka jest gotowa do spożycia od razu. Jej właściwości rozgrzewające szczególnie docenia się w zimowe wieczory. Jest również dobrym dodatkiem do potraw świątecznych podczas Bożego Narodzenia.

