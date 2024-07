Dodawana do herbaty pigwa wzbogaca jej smak, zmienia kolor na bardziej złocisty, a przede wszystkim sprawia, że napój staje się źródłem cennych minerałów. Zawarta w pigwie witamina C skutecznie chroni przed przeziębieniem i grypą.

Przetwory z pigwy robi się późną jesienią, ponieważ wtedy owoc osiąga swoją pełną dojrzałość i nadaje się do zerwania. Wszelkie przetwory do herbaty – sok czy konfitura – powinny być przygotowane z obranych owoców pigwy, z których usunięto nasiona.

Przetwory z pigwy do herbaty: konfitura

Składniki:

1,5 kg owoców pigwy,

4 szklanki cukru,

łyżka cynamonu,

woda.

Sposób przygotowania:

Obierz i podziel owoce pigwy na ósemki. Następnie zatrzyj je na tarce z dużymi oczkami. Starty miąższ włóż do wrzącej wody i gotuj przez ok. pół godziny aż owoce staną się miękkie. Następnie odcedź owoce i smaż na patelni na wolnym ogniu z dodatkiem cukru i cynamonu. Gdy konfitura nabierze koloru ciemnej pomarańczy, jest gotowa do spożycia.

Przetwory z pigwy do herbaty: sok

Składniki:

1 kg owoców pigwy,

0,5 kg cukru,

słoik.

Sposób przygotowania:

Aby przygotować sok z pigwy należy je odpowiednio przygotować: obrać ze skórki, wydrążyć pestki i pokroić na plasterki. Przygotowane owoce pigwy wkładamy do słoika warstwami i każdy plasterek posypujemy odrobiną cukru. Następnie zamykamy naczynie i odkładamy je na 5 dni. Ważne, aby słoik znajdował się w ciepłym miejscu. Dobrze, gdy raz dziennie zamiesza się owoce. Po 5 dniach możemy już odlać sok z owoców i zapasteryzować.

Dodana do herbaty pigwa zastępuje cytrynę i ma od niej więcej właściwości odżywczych – a przede wszystkim więcej witaminy C. Przetwory z pigwy możemy łączyć z np. z miodem, aby uzyskać skuteczniejszą ochronę przed przeziębieniem.

