Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" są poruszeni i postanowili zrobić wszystko by odmienić los chorego dziecka. Opublikowali w sieci nagranie, na którym nie ukrywają swoich emocji:

Nagrywamy razem, a my rzadko nagrywamy razem. Słuchajcie przychodzimy z taką bardzo poważną i smutną sprawą.

Anna i Grzegorz Bardowscy zdobyli popularność dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony". Program o miłości odmienił ich życie, a dziś są szczęśliwymi rodzicami Jasia i Liwii. Niedawno Bardowscy obchodzili 8. rocznicę ślubu. Ich dzieci są zdrowe, jednak nie wszyscy rodzice mają to szczęście. Rolnicy są wrażliwi na krzywdę innych i postanowili pomoc w walce o zdrowie małemu Piotrusiowi, który choruje śmiertelnie na DMD czyli dystrofię mięśniową Duchenne'a, rzadką chorobę genetyczną, prowadząca do postępującego i nieodwracalnego zaniku mięśni.

Mam nadzieję, że nam pomożecie, że razem pomożemy. Jest Piotruś. Piotruś choruje na DND to jest choroba śmiertelna. Potrzebuje aż prawie 16 milionów. Na jego koncie jest aktualnie 40 tysięcy i wiecie co? To nawet nie jest 1% potrzebnej kwoty.

- powiedziała Anna Bardowska do fanów.