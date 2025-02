Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" to jedna z dwóch par, która przetrwała po finale 11. edycji. Fani bacznie obserwują ich dalsze losy, śledząc każde nowe zdjęcie i wpis w mediach społecznościowych. Ostatnio Ania podzieliła się wyjątkową chwilą - opublikowała zdjęcie i podzieliła się szczerym wyznaniem.

Reklama

Ania z "Rolnik szuka żony" wspomina o innej parze z programu

Ania, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", zaskoczyła relacją w mediach społecznościowych. Podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie, na którym trzyma magazyn "Chwila dla Ciebie", w którym znalazł się artykuł o uczestnikach show. Zdradziła, że nie mogła się powstrzymać, gdy tylko zobaczyła gazetę u Joanny Osypowicz z ósmej edycji "Rolnika" i pobiegła do sklepu, kupić najnowszy numer.

Wczoraj @joasia.os wstawiła na swojej relacji, że jest teraz Chwila dla Ciebie z artykułem o nich, więc przed pracą udało mi się nabyć najnowszy numer i… mam i ja! - pochwaliła się Ania na Instagramie.

Jednak to nie wszystko! Ania ujawniła również kulisy nagrywania świątecznego odcinka programu "Rolnik szuka żony" i opowiedziała o swoim spotkaniu z Asią i jej mężem Kamilem. Jak podkreśliła, było to bardzo pozytywne doświadczenie.

I tak trochę z prywaty, to mieliśmy okazję poznać się podczas nagrywania świątecznego odcinka RSzŻ (Tosię również ) i to bardzo fajni ludzie! Bardzo otwarci i serdeczni, rozmawiało się z nimi, jakbyśmy już się znali - napisała.

Historia miłości Ani i Marcina z "Rolnik szuka żony"

Ania i Marcin poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony" i od początku ich relacja wzbudzała duże zainteresowanie widzów. Marcin, poszukując miłości, zaprosił kilka kandydatek do swojego gospodarstwa, ale to właśnie Ania skradła jego serce. Ich uczucie rozwijało się na oczach milionów Polaków, a między nimi od początku widoczna była chemia. Marcin w finale "Rolnika" przyznał, że chciał oświadczyć się Ani, jednak powstrzymała go... ona sama!

Są plany prawda wspólnego życia. Planujemy ten dom kończyć, remonty i wiadomo, jakieś tam oświadczyny po drodze. Myślałem dzisiaj, ale już miałem zakomunikowane, że mogę do domu wracać pieszo! - wyznał.

Do kiedy można zgłaszać się do 12. edycji "Rolnik szuka żony"?

Obecnie trwa nabór do 12. edycji show "Rolnik szuka żony". To już ostatnia chwila, by zgłosić swoją kandydaturę, ponieważ zgłoszenia można wysyłać tylko do 28 lutego. W tym roku Telewizja Polska postawiła na zmiany i już nie musisz być rolnikiem, żeby wziąć udział w show. Okazuje się, że poszukiwani są również: hodowcy, pszczelarze, pasterze, rybacy czy sadownicy:

Jesteś rolniczką lub rolnikiem? A może hodowcą, pszczelarzem, rybakiem, pasterzem, sadownikiem lub adeptem innej części wiejskiej gospodarki? Masz dość samotności? Chcesz poznać kogoś, z kim mógłbyś spędzić resztę życia? Rozpoczęły się poszukiwania rolników i rolniczek, które wezmą udział w kolejnej edycji programu

Nie ma więc na co czekać! Zgłosicie się?

Zobacz także:

Reklama