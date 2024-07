Len ma wiele właściwości leczniczych, dlatego warto poznać jego działanie i zastosowanie w kuchni. Len zwyczajny to roślina o cienkich, smukłych łodygach, rozgałęziająca się w górnej części. Kwitnie na niebiesko, a jego owocem jest jajowata torebka z cennymi nasionami – to one mają szereg właściwości zdrowotnych. W trakcie suszenia nasiona lnu przybierają brązowawy kolor.

Len – właściwości lecznicze

Nasiona lnu zawierają nienasycone kwas tłuszczowe – te same, które znajdziemy w orzechach i tłustych rybach, np. łososiu, makreli. Ponadto len bogaty jest w witaminę E i minerały: cynk, magnez, żelazo, a także lecytynę oraz flawonoidy (wzmacniają naczynia krwionośne). Nasiona lnu zwyczajnego, nazywane siemieniem lnianym, doskonale wspomagają pracę układu pokarmowego. Len pomaga na zaparcia, oczyszcza organizm i ułatwia odchudzanie (zawiera błonnik, który daje uczucie sytości i przyspiesza metabolizm). Nasiona lnu zawierają śluzy osłaniające błony układu pokarmowego, dzięki czemu łagodzą wrzody żołądka i dwunastnicy. Len pozwala ustrzec się przed miażdżycą, nowotworami, stanami zapalnymi, zahamować raka prostaty oraz łagodzi objawy astmy. Zażywanie lnu zaleca się osobom, które mają wzdęcia. Dodatkowo len nawilża skórę, wzmacnia włosy, pomaga pielęgnować tłustą cerę.

Len – zastosowanie

Nasiona lnu można dodać do kanapki, surówki, sałatki lub zemleć. Aby chronić błonę śluzową układu pokarmowego, warto przygotować wywar z siemienia lnianego - 1-2 łyżeczki zmielonego lnu zalać gorącą wodą i pić na czczo. Z nasion lnu produkuje się również olej lniany (obniża poziom glukozy we krwi) oraz mączkę lnianą (którą wykorzystuje się do okładów oraz wewnętrznie).