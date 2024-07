Choroby trzustki, takie jak kamica lub rak trzustki, objawiają się bólem brzucha. Pozostałe symptomy to: nudności, wymioty i nadmierne pocenie się.

Reklama

Najczęściej spotykane choroby trzustki to kamica przewodów trzustkowych, rak trzustki oraz nowotwory części wewnątrzwydzielniczej, czyli wyspiaki. Nieleczone choroby trzustki, np. kamienie w przewodach trzustkowych mogą prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2.

Choroby trzustki – objawy kamicy trzustki

Przewody trzustkowe odpowiedzialne są za odprowadzanie enzymów trzustkowych do dwunastnicy. Kamienie trzustkowe w przewodach utrudniają odpływ soku trzustkowego do układu pokarmowego. Główne objawy kamicy trzustkowej to:

nagły, silny ból w górnej części brzucha,

ból promieniujący do lewej strony ciała,

nudności i wymioty,

ból nasilający się po jedzeniu, w szczególności tłustych potraw np. smażonych w głębokim tłuszczu,

gorączka (powyżej 39 stopni Celsjusza),

nadmierne pocenie się,

dreszcze na ciele.

Rak trzustki - objawy choroby

Cechą charakterystyczną raka trzustki jest wysoki poziom proinsuliny (peptydu powstałego w trzustce o działaniu zmniejszającym poziom cukru we krwi) przy jednoczesnym niskim poziomie stężenia peptydu C we krwi (który odpowiada stężeniu wydzielanej insuliny). Objawy kliniczne raka trzustki to:

Zobacz także

bóle brzucha,

nudności i wymioty,

gorączka lub stan podgorączkowy (od 37 do 38 stopni Celsjusza),

krwawienie z przewodu pokarmowego,

nawracające zapalenia trzustki,

cukrzyca,

zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych (zapalenie żył znajdujących się tuż pod skórą).

Choroba trzustki – objawy wyspiaka trzustki

Insulinoma, czyli wyspiak trzustki, to nowotwór zlokalizowany w obrębie ogona i trzonu trzustki. Rozmiar guza może wynosić do około 5 centymetrów. Guz insulinowy wydziela miejscowo insulinę, która w nadmiarze powoduje hipoglikemię (inaczej niedocukrzenie). Objawy wyspiaka trzustki to głównie: