Fani Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona już od kilku miesięcy obawiali się, że w małżeństwie tej dwójki dzieje się coś niedobrego. Jak się właśnie okazało, ich podejrzenia okazały się słuszne. Niestety znana modelka i popularny muzyk rozwodzą się. Zobaczcie, jak wyglądała historia ich miłości.

Historia miłości Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona to opowieść o uczuciu, które rozwijało się na oczach mediów i fanów. Jak to wszystko się zatem zaczęło? Para oficjalnie potwierdziła swój związek w październiku 2021 roku, kiedy to Sandra Kubicka opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z Baronem, wyznając mu miłość.

Ich relacja szybko nabrała tempa. W grudniu 2023 roku, podczas romantycznej podróży do Dubaju, Baron oświadczył się Sandrze, na co modelka z radością przystała. Niedługo później, 26 grudnia 2023 roku, para ogłosiła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Sandra podzieliła się tą radosną nowiną na swoim profilu na Instagramie, wyrażając ogromne szczęście i wdzięczność.

6 kwietnia 2024 roku, w 50. rocznicę ślubu dziadków Sandry, para wzięła ślub. Uroczystość była kameralna i odbyła się w gronie najbliższych. Sandra podkreśliła symbolikę tej daty, nawiązując do trwałości małżeństwa swoich dziadków. Miesiąc później na świecie pojawiła się pociecha pary. Ich syn, Leonard, urodził się 16 maja 2024 roku.

W listopadzie 2024 roku pojawiły się doniesienia o kryzysie w ich związku. Obserwatorzy zauważyli, że para przestała publikować wspólne zdjęcia, co wywołało spekulacje na temat problemów w ich małżeństwie. Sandra unikała komentarzy na ten temat, co tylko podsycało plotki.

Historia miłości Sandry i Barona, choć pełna pięknych chwil, ostatecznie zakończyła się rozstaniem. W marcu 2025 roku Sandra Kubicka oficjalnie poinformowała o decyzji o rozwodzie z Aleksandrem Baronem. Jak się okazało, już w grudniu 2024 roku modelka złożyła pozew o rozwód.

W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi. Nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu

- wyjawiła w swoim oświadczeniu