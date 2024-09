Tomasz Jakubiak wydał oświadczenie tuż po tym, jak w mediach ukazał się jego poruszający wywiad na temat choroby nowotworowej. Zawsze uśmiechnięty juror "MasterChefa Nastolatki", nie traci nadziei w walce z chorobą i zwrócił się do internautów:

Tomasz Jakubiak choruje na nowotwór. Przez długi czas utrzymywał to w tajemnicy. Przyznał, że wstydził się jak dziecko choroby oraz miał na uwadze również cierpienie swojej rodziny. W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" wyjawił prawdę. Nowotwór, który wykryto u Tomasza Jakubiaka jest "rzadki i trudny do wyleczenia". To przez chorobę tak wiele schudł i dopiero teraz zdecydował się powiedzieć, czym spowodowana była jego metamorfoza, która w ostatnim czasie budziła tak wiele emocji. Nikt nie przypuszczał jednak, że kryje się za nią dramat. Na Instagramie opublikował oświadczenie, w którym opowiedział o swoim stanie zdrowia: