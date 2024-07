EKG jest podstawowym badaniem kardiologicznym, które obrazuje pracę serca. Elektrokardiografię stosuje się, aby rozpoznać takie choroby serca jak: wady zastawek, migotanie przedsionków, zapalenie mięśnia sercowego czy arytmię.

Z powierzchni klatki piersiowej sczytywane są różnice potencjałów, które przedstawiane są w postaci krzywej elektrokardiograficznej na papierze milimetrowym albo monitorze. Krzywa jest punktem wyjścia do dalszej analizy zdrowia pacjenta. Jest to badanie pomocnicze i jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań.

Zaletą badania EKG jest jego nieinwazyjność (badany nie odczuwa żadnych nieprzyjemności w trakcie badania) oraz powszechna dostępność. Można je przeprowadzić w przychodni, karetce pogotowia, a nawet w domu. Zalecane jest osobom, które skarżą się na ból zamostkowy. Dzięki temu badaniu lekarz sprawdza, czy występują zaburzenia czynności elektrycznej serca, rytmu serca i przewodzenia prądu w sercu. Dokonuje oceny niedokrwienia serca. Ponadto badanie EKG umożliwia rozpoznanie wad zastawek serca czy wad wrodzonych.

Przygotowanie do badania EKG

Powierzchnia skóry, na której będą umieszczane elektrody, powinna być sucha i czysta. Czasami konieczne jest ogolenie mocno owłosionych miejsc, bo włosy słabo przewodzą elektryczność. Elektrody będą lepiej trzymać się gładkiej skóry. Bezpośrednio przed poddaniem się badaniu zaleca się chwilowy odpoczynek. Podczas badania należy się rozluźnić, nie powinno się rozmawiać i poruszać.

Przed przystąpieniem do badania wysiłkowego EKG nie można palić papierosów, pić mocnej herbaty i kawy. Warto pamiętać, by nie odstawiać leków, chyba że lekarz zaleci inaczej. Po tym badaniu wskazany jest odpoczynek przez kilka minut.

Jak przebiega spoczynkowe badanie EKG?

Spoczynkowe badanie EKG przeprowadza się w pozycji leżącej. Pacjent leży na kozetce z uniesioną klatką piersiową, na której lekarz umieszcza sześć elektrod. Na rękach i nogach montuje po jednej elektrodzie. Pod elektrody na powierzchnię skóry nakłada się żel, dzięki któremu będą dobrze przylegały do ciała. Każda elektroda musi znaleźć się w odpowiednim miejscu, by nie zafałszować wyniku. Elektrody kończynowe to: czerwona na prawej kończynie górnej, żółta na lewej kończynie górnej, czarna na prawej kończynie dolnej i zielona na lewej kończynie dolnej. Sześć elektrod przedsercowych umieszcza się na klatce piersiowej. Na wynik badania oczekuje się kilka minut.

Jak przebiega wysiłkowe badanie EKG?

W badaniu wysiłkowym EKG ocenia się wydolność fizyczną organizmu. W trakcie tego badania monitoruje się zapis EKG, gdy serce jest obciążone wysiłkiem, dlatego też pacjent jeździ na cykloergometrze albo biega na bieżni. Stopniowo zwiększana jest szybkość, z jaką jedzie się lub biegnie. Elektrody umieszcza się wówczas na klatce piersiowej badanego po jej uprzednim wygoleniu i odtłuszczeniu. Czas wysiłkowego badania EKG to kilkanaście minut.

Prawidłowe parametry pracy serca

Prawidłowe parametry pracy serca, które określane są na podstawie badania EKG, to częstość pracy serca wynosząca od 50 do 100 uderzeń na minutę oraz rytm serca, który powinien być zatokowy, równy, czyli miarowy.