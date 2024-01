Sandra Kubicka opublikowała w mediach społecznościowych mnóstwo relacji dotyczących programu "Love me or leave me", który właśnie trafił na Netflix. Jako prowadząca miała okazję poddać się badaniu wykrywaczem kłamstw i została zapytana o Barona i dzieci. Co odpowiedziała? Badanie potwierdziło jej słowa?

Sandra Kubicka tak naprawdę chce mieć dziecko z Baronem. Wiedziała to już dawno?

Uczestnicy "Love me or leave me" byli poddawani testowi, który zdradzał prawdę. Show właśnie trafił na platformę Netflix i już jest jednym z najchętniej oglądanych programów, ku radości Sandry Kubickiej, a teraz sama prowadząca zdradza smaczki z planu. Okazuje się, że sama Sandra Kubicka przetestowała na sobie urządzenie do wykrywania kłamstw i odpowiedziała na pytanie o dziecko z Baronem.

I ja też poddałam się badaniu. Dziewczyny na planie spytały mnie, czy chce mieć dziecko z Alkiem. napisała Sandra Kubicka

Odpowiedź mogła być tylko jedna, a Sandra Kubicka właśnie oczekuje na narodziny synka.

Powiedziałam, że tak, a badanie fal mózgowych potwierdziło, że mówiłam prawdę dodała.

Instagram @sandrakubicka

Wygląda na to, że Sandra Kubicka już od dawna wiedziała, że Aleksander Baron będzie idealnym kandydatem na ojca jej dziecka. Para oczekuje na narodziny synka, a celebrytka nie ukrywa radości, że właśnie spełnia się jedno z jej największych marzeń. Tymczasem w relacji na Instastory Sandra Kubicka zdradziła, że finał programu był kręcony bardzo wcześnie rano, a ona sama szukała chwil na krótkie drzemki z pupilami.

Instagram @sandrakubicka