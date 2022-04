Joanna Opozda niepokojąco o stanie zdrowia synka! "Czekają nas kolejne poważne badania"

Po trudnym czasie Joanna Opozda wraca do swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, w których pojawiają się kolejne uśmiechnięte fotki. Aktorka korzysta z każdej chwili z Vincentem, a fani w komentarzach zachwycają się maluchem oraz uśmiechem Joanny Opozdy, który w końcu wrócił na jej twarz. Zobaczcie sami! Joanna Opozda z synem, Vincentem na nowym zdjęciu! Ostatnie miesiące nie były dla Joanny Opozdy najłatwiejsze. Końcówka ciąży mocno dała się jej we znaki, trafiła nawet na patologię ciąży. Niedługo po narodzinach Vincenta, w mediach pojawiły się informacje o rozstaniu z mężem, Antonim Królikowskim . Gdy wydawało się, że w życiu gwiazdy znowu wszystko się układa, okazało się, że Vincent trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego poważną infekcję . Na szczęście chorobę udało się szybko wyleczyć i mama z maluchem wrócili do domu. W życiu aktorki wciąż wiele się zmienia - Joanna Opozda urządza nowe mieszkanie i nie ukrywa, że ma nadzieję na upragniony spokój. Aktorka zaczyna wracać do swoich obserwatorów z relacjami oraz zdjęciami na instagramowym koncie. Tym razem opublikowała fotkę z Vinim. Musicie to zobaczyć! #kochamnajbardziejnaswiecie - napisała. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez joanna opozda (@asiaopozda) Zobacz także: Joanna Opozda pokazała urocze zdjęcie synka. "Pierwsze święta Vincenta" Joanna Opozda pokazała urocze zdjęcie z Vincentem. Internauci są nimi zachwyceni i zauważyli, że synek aktorki...