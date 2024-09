Stało się! Taylor Swift udzieliła swojego poparcia jednemu z kandydatów podczas zbliżających się wyborów prezydenckich w USA. Dlaczego to tak istotne? Nie jest tajemnicą, że wokalistka ma wielki i realny wpływ na swoich fanów, nad czym pochylają się od miesięcy socjologowie, psycholodzy i eksperci polityczny. Na kogo więc zagłosuje Swift i dlaczego? Zobaczcie!

Taylor Swift jest aktualnie największą gwiazdą na świecie - i nie ma tu miejsca do spierania się, patrząc na wszelkie statystyki dotyczące popularności na social mediach, sprzedaży płyt czy koncertów, oddziaływania na gospodarkę. Nad jej fenomenem pochylają się eksperci, którzy zgodnie stwierdzili, że artystka ma realny wpływ na decyzje polityczne swoich fanów, a co za tym idzie - wybory prezydenckie. Te w USA odbędą się już 5 listopada, a o fotel prezydenta powalczą Donald Trump i Kamala Harris. Niedawno w Stanach odbyła się debata z udziałem Trumpa i Harris po której Taylor Swift (z tytułem "Człowieka roku" magazynu "Times") postanowiła zabrać głos!

Artystka opowiedziała fanom, że obejrzała debatę prezydencką w USA i postanowiła poprzeć jednego z kandydatów - jej wybór padł na Kamalę Harris. Taylor w długim oświadczeniu pisze o powodach swojej decyzji:

Jak wielu z was, oglądałam dzisiejszą debatę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, teraz jest świetny czas, aby zapoznać się z omawianymi kwestiami i stanowiskami kandydatów w tematach, które są dla Ciebie najważniejsze. Jako wyborca upewniam się, że oglądam i czytam wszystko, co mogę o ich proponowanych politykach i planach dla tego kraju. Ostatnio dowiedziałam się, że na stronie Donalda Trumpa zamieszczono materiał, w którym ja wygenerowana przez sztuczną inteligencję, popierałam jego kandydaturę. To naprawdę przywołało moje obawy dotyczące sztucznej inteligencji i niebezpieczeństw związanych z rozpowszechnianiem dezinformacji. Doprowadziło mnie to do wniosku, że jako wyborca muszę być bardzo przejrzysta w kwestii moich rzeczywistych planów na te wybory. Najprostszym sposobem zwalczania dezinformacji jest prawda.

rozpoczyna swój wpis atakując Trumpa