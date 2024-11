Od kiedy Tomasz Jakubiak wydał oświadczenie odnośnie swojej choroby fani nieustannie wspierają go w tej walce. Niedawno mężczyzna wyjawił, że jego choroba postępuje, ponieważ jego żołądek przestał współpracować z jelitami i nie może spożywać pokarmów. Teraz w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" wraz żoną opowiedział o tej bolesnej walce z nowotworem.

Żona Tomasza Jakubiaka mówi wprost: "Groziła Tomkowi śmierć głodowa"

Tomasz Jakubiak początkowo narzekał na ból brzucha, jednak ten objaw nie zaniepokoił lekarzy, którzy uznali, że może to być sprawa zażywania antybiotyku. Z biegiem czasu kucharz zaczął odczuwać ból kręgosłupa i za namową teściowej udał się na rezonans, po którym okazało się, że mężczyzna zmaga się z nowotworem, który zaatakował już część jego ciała. Tomasz Jakubiak zwrócił się do fanów i opowiedział o diagnozie, a wsparcie jakie otrzymał poruszyło go do łez. Kilka dni temu Tomasz Jakubiak wyjawił, że "błądzi" między szpitalami i w jednym z nich przyjmuje chemię, a w drugim ma leczenie pozajelitowe, ponieważ jego żołądek nie transportuje jedzenia do jelit!

Ważę 58 kilo, jestem chudy jak patyk, do tego nic nie mogę jeść, nic nie mogę pić i nadal jestem kucharzem! - mówił wówczas Tomasz.

Teraz w rozmowie z "Dzień dobry TVN" Tomasz Jakubiak i jego żona Anastazja wyjawili, jak wygląda ich nowa rzeczywistość. Okazuje się, że mężczyzna nie może spożywać żadnych posiłków zrobionych przez siebie i musi polegać na dostawach pożywienia, które jest dostarczane drogą pozajelitową.

Lekarz powiedział, że jeżeli nie zaczniesz żywienia pozajelitowego i jeszcze chwila moment i groziła Tomkowi śmierć głodowa - zdradziła żona Tomasza.

To nie jest tak, że jestem chudy, ja jestem wygłodzony. Wszystkie żebra mam na wierzchu(...) ale po prostu jak dzisiaj zobaczyłem się przed lustrem i zobaczyłem zapadniętą klatę... aż mi wstyd przed żoną się rozebrać! Wstyd mi przed Tobą po prostu! - mówił poruszony Tomasz.

Dieta pozajelitowa jest częstą formą leczenia pacjentów na onkologii. Jeden z lekarzy wyjawił, jak wygląda proces układania diety pod konkretnego pacjenta:

Jak układamy dietę dożylną dla pacjenta, to musimy próbować odgadnąć, czego jego organizm potrzebuje. Robimy badania i układamy dietę, aż jest tak dobra, że pacjent może z nią iść do domu wyjaśnił prof. CMKP dr hab. n. med. Jacek Sobocki.

Tomasz Jakubiak wyjawił niegdyś jakie są koszty leczenia jego choroby. Kwota zwala z nóg, dlatego postanowił poprosić o pomoc i założył zrzutkę. Fani Tomasza od razu rozpoczęli udostępnianie jej na swoich socialach!

Miesięczne koszty leczenia zaczynają się od kilkuset tysięcy dolarów. Kwota, jaką uzbieram jeśli nie zostanie w pełni wykorzystana na moje leczenie, możecie być pewni, że zostanie przekazana fundacji wspierającej dzieci zmagające się z problemami onkologicznymi - mówił kucharz.

