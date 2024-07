Mammografia jest najpopularniejszą metodą wykrywania nowotworu piersi. Dawki promieniowania rentgenowskiego są bezpieczne, a badanie wykazuje się dużą czułością. Mammografię wykonywać powinny przede wszystkim kobiety po 40 roku życia.

Na czym polega badanie mammograficzne?

Podczas mammografii wykorzystywane są promienie rentgenowskie. Radiolog wykonuje serię zdjęć, które umożliwiają dostrzeżenie zmian w tkankach i rozpoczęcie terapii. Mammografia wykazuje się dużą czułością. Tradycyjny mammograf pozwala wykryć guza o wielkości 2-3 mm. Wczesne wykrycie komórek nowotworowych ułatwia leczenie i zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na inne narządy. Prześwietlenie nie wymaga znieczulenia. Mammografia jest bezbolesna. Kobiety mogą odczuwać dyskomfort ze względu na ucisk piersi. Aby zmniejszyć nieprzyjemne uczucie ucisku towarzyszące badaniu, nie należy wykonywać mammografii tuż po miesiączce. Piersi są wówczas nadwrażliwe na dotyk i obrzmiałe. W dniu badania nie należy używać kosmetyków przeciw poceniu, mogłyby wpłynąć na obraz piersi i utrudnić ocenę. Badanie wykonywane jest w pozycji stojącej. Technik układa jedną pierś na płycie i od góry oraz z boku dociska ją drugą płytą. Zwykle każda kobieta otrzymuje dwa zdjęcia każdej piersi. Czarne elementy na zdjęciu to zdrowe tkanki, które niemalże nie zatrzymują promieniowania, jaśniejsze miejsca to np. przewody mleczne (elementy gruczołu). Guzy i zwapnienia pochłaniają promieniowanie. Na zdjęciu nieprawidłowe twory ukazują się jako białe plamy.

Kiedy wykonać pierwszą mammografię?

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem wśród Polek. Ryzyko zachorowań na raka piersi wzrasta z wiekiem. Najbardziej zagrożone są kobiety pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Wykonanie pierwszej mammografii zaleca się ok. 35 roku życia. W tym czasie w piersiach zaczyna się pojawiać tkanka łączna, która lepiej przepuszcza promienie rentgena i daje bardziej precyzyjny wynik. Przed 35 rokiem życia najwłaściwszą metodą diagnostyczną jest USG piersi. Kobiety w wieku 40-50 lat powinny wykonywać mammografię co dwa lata. Po 50 roku życia zaleca się wykonywanie badania co roku.