Kanye West przez lata otwarcie mówił o swoich problemach psychicznych. W 2016 roku trafił do szpitala psychiatrycznego po nagłym przerwaniu trasy koncertowej. Wówczas lekarze postawili mu diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej. Jednak sam artysta twierdzi, że została mu przypisana błędna diagnoza. Kanye West zaznaczył, że nie cierpi na tę chorobę, a jego zachowania wynikają z tego, że znajduje się w spektrum autyzmu. Jego wyznanie wywołało falę komentarzy, zarówno ze strony fanów, jak i ekspertów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Wielu z nich podkreśla, że diagnoza autyzmu u dorosłych jest skomplikowana i wymaga specjalistycznych badań.

Kanye West, jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci światowego show-biznesu, po raz kolejny wstrząsnął opinią publiczną. Artysta ujawnił, że przez lata był błędnie diagnozowany. Wcześniej lekarze twierdzili, że cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, jednak on sam jest przekonany, że w rzeczywistości znajduje się w spektrum autyzmu. W podcaście Justina Laboya pt. „The Download” przyznał, że to obecna partnerka namówiła go na to, by ponownie się przebadał. Internauci usłyszeli tę informację niedługo po tym, jak Kanye West i Bianca Censori wywołali skandal na gali Grammy.

Poszedłem do jednego lekarza… Moja żona zabrała mnie do lekarza, bo uznała, że coś w tej mojej osobowości nie wskazuje na chorobę afektywną dwubiegunową. Ona widziała już wcześniej osoby cierpiące na tę chorobę. I odkryłem, że tak naprawdę mam przypadek autyzmu – powiedział w podcaście.

W dalszej części rozmowy Kanye West przyznał, że diagnoza pomogła mu zrozumieć, niektóre z jego zachowań z przeszłości. Przypomniał, jak publicznie deklarował swoje poparcie wobec obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Raper był widywana w charakterystycznej czerwonej czapce z hasłem „Make America Great Again”.

Autyzm zabiera cię do miejsca na wzór Rain Mana. „Będę nosić tę czapkę Trumpa, bo ogólnie lubię Trumpa”. A kiedy ludzie mówią ci, żebyś tego nie robił, po prostu skupiasz się na tym jednym wątku. I to jest mój problem – wyjaśnił.

Przy okazji West zdradził, że już od dłuższego czasu nie korzysta z farmakologicznej metod leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Raper przyznał, że przestał brać leki, ponieważ te – jak twierdzi – miały przeszkadzać mu w rozwoju artystycznym.

Nie brałem leków od czasu, gdy dowiedziałem się, że to nie jest choroba afektywna dwubiegunowa, że diagnoza była błędna. Chodzi o znajdowanie rzeczy, które nie blokują kreatywności, a to właśnie wnoszę do świata – powiedział.

Kanye West i Bianca Censori wywołali skandal na Grammy 2025

Na 67. ceremonii rozdania nagród Grammy, która odbyła się 2 lutego 2025 roku w Los Angeles, Kanye West i jego żona, Bianca Censori, wywołali ogromne kontrowersje swoim pojawieniem się na czerwonym dywanie. Bianca Censori, australijska architektka i modelka, pojawiła się w całkowicie przezroczystej sukni, odsłaniając swoje nagie ciało, co przyciągnęło uwagę mediów i wywołało falę krytyki.

Początkowo pojawiły się doniesienia, że para została wyproszona z ceremonii za pojawienie się bez zaproszenia i niestosowny strój. Jednak źródła bliskie organizatorom zaprzeczyły tym informacjom, twierdząc, że West i Censori opuścili wydarzenie dobrowolnie po przejściu po czerwonym dywanie.

Po głośnym rozstaniu z Kim Kardashian Kanye West związał się z Biancą Censori

Kanye West, znany amerykański raper i projektant mody, oraz Bianca Censori, australijska architektka, nawiązali relację zawodową w listopadzie 2020 roku, kiedy Censori dołączyła do zespołu Yeezy jako projektantka architektoniczna.

Ich relacja przekształciła się w związek osobisty, co zaowocowało prywatną ceremonią ślubną w grudniu 2022 roku. Chociaż początkowo brakowało oficjalnych dokumentów potwierdzających małżeństwo, później ujawniono, że para zawarła związek małżeński na podstawie poufnej licencji małżeńskiej.

W ciągu 2023 roku para była często widywana razem, zwracając uwagę mediów swoimi publicznymi wystąpieniami i odważnymi wyborami modowymi. Bianca Censori, wcześniej znana z bardziej stonowanego stylu, zaczęła prezentować się w bardziej śmiałych kreacjach, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.

Pod koniec 2024 roku pojawiły się doniesienia o kryzysie w ich małżeństwie. Media spekulowały na temat możliwego rozwodu, sugerując, że para przechodzi trudności. Jednak na początku 2025 roku Kanye i Bianca ponownie pojawili się razem publicznie, co sugeruje, że udało im się przezwyciężyć wcześniejsze problemy

