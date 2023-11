Laluna poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że wylądowała w szpitalu. Za sobą ma już mnóstwo badań, a nawet udało jej się poznać diagnozę. To niestety jeszcze nie koniec.

Reklama

Laluna wylądowała w szpitalu

Katarzyna Alexander, szerzej znana jako Laluna Unique, największą popularność zyskała za pośrednictwem programu "Królowe życia", gdzie występowała też m.in. Dagmara Kaźmierska. Chociaż jej kontrowersyjny wygląd początkowo był dość ostro oceniany, z czasem widzowie zaczęli doceniać jej bezpośredniość i otwartość. Co więcej, stacja TTV zaczęła zapraszać ją do kolejnych produkcji.

Laluna z "Królowych życia" Instagram@lala_laluna_official

Zobacz także: Magda z "ŚOPW" zareagowała na pytanie o Krzysztofa! Co z ich związkiem?

Popularność Laluny zaczęła wzrastać, a spora część sympatyków przeszła na jej Instagram, by móc poznać ją jeszcze lepiej. W efekcie jej profil obserwuje już przeszło pół miliona użytkowników! Katarzyna Alexander stara się pozostać z nimi w stałym kontakcie i regularnie dzielić najważniejszymi informacjami. Nie mogła więc ominąć tak istotnej wiadomości.

Okazało się, że ostatnio Laluna trafiła do szpitala, a powodem były problemy zdrowotne! Do tej pory nie zdradziła, z jakimi dolegliwościami przyszło jej się zmagać, jednak wyznała, że przeszła już szereg niezbędnych badań, a lekarzom udało się nawet postawić diagnozę.

Melduję się dzisiaj od 7 rano. Jestem już w szpitalu, robią mi bardzo dużo badań. Znaleźli przyczynę mojego przytycia... Nie jest dobra, ale wiem, że można to wyleczyć... Jutro będę wiedziała więcej - przekazała na TikToku.

Na Instagramie z kolei ujawniła, że przeszła gastroskopię, a lada moment zostanie poddana operacji!

Jestem po gastroskopii i wszelkich badaniach, jutro kolejne badania, środa rano operacja

Laluna postanowiła też wykorzystać swoją sytuację, by zwrócić uwagę fanów na to, jak ważne jest regularne badanie się.

Badajcie się, kochani. To jednak prawda co mi zawsze mówili: im częściej się badasz, tym lepiej

Reklama

Póki co influencerka nie zdradziła, co dokładnie jej dolega. Trzymamy kciuki, by operacja przebiegła pomyślnie.

Laluna z "Królowych życia" Instagram@lala_laluna_official