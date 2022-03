"Hotel Paradise": Immunitet od Elizy zmienił przebieg "rajskiego rozdania"! Kto odpadł?

W piątej edycji "Hotelu Paradise" single mają nowe przywileje. Otrzymują tzw. "szansę z raju". Tym samym mogą otrzymać immunitet lub możliwość zablokowania jednej z par. Może się zdarzyć również, że ta "szansa" okaże się pusta. Tak było w przypadku Kuby, przez co dziewczyny otrzymały możliwość walki o immunitet. Ten ostatecznie trafił w ręce Elizy i to ona zdecydowała, któremu z panów go wręczyć. Jej decyzja zmieniła przebieg "rajskiego rozdania"? Kto pożegnał się z "Hotelem Paradise"?

"Hotel Paradise 5": Immunitet od Elizy podczas "rajskiego rozdania". Kto odpadł z programu?

Eliza miała możliwość wręczenia immunitetu dowolnemu z panów. Nie oznaczało to jednak, że podaruje go Jayowi. Chłopak ostatnio wypowiedział się o Elizie smutno ale stanowczo. Internauci zastanawiali się, co mogło mieć na to wpływ. W końcu w programie widać, że mają się ku sobie, a Jay całując Elizę, przełamał bariery, które wcześniej byłyby dla niego nie do przejścia. Uczestnicy podejrzewali, że Eliza może podarować immunitet nie Jayowi a Michałowi, by oddać mu przysługę i nie pozostawić niesmaku po tym, jak powiedziała mu, że pomiędzy nimi nie będzie niczego więcej. By dobrze przemyśleć decyzję miała możliwość przeprowadzenia trzech rozmów. Zaprosiła na nie Michała, Jaya oraz Sevaga, który w ostatnim czasie wydawał jej się przybity. Podczas rozmów na osobności Eliza była jednak na tyle tajemnicza, że trudno było im przewidzieć, jaki mogłaby wykonać ruch.

Jeśli nie dałaby immunitetu Michałowi to dużo się zmieni i dla mnie i dla niej - wyznał tajemniczo Jay.

Jedynie Rafał wydawał się być zrezygnowany przed "rajskim rozdaniem". Nie walczył już o uwagę uczestniczek mimo tego, że namawiali go koledzy z programu. Sama Karolina przyznała, że była skłonna mu dać szansę, a także chęć uratowania go na pierwszym dla niego "rajskim" wyrażała również Klaudia. Jednak gdy sam zainteresowany się poddaje, jest sens ratować kogoś na siłę? Zadeklarował, że podejdzie do Karoliny nawet jeśli wybierze ją Michał, który otrzymałby immunitet od Elizy.

"Hotel Paradise 5": Kto odpadł na "rajskim rozdaniu"?

"Rajskie rozdanie" okazało się zaskakujące. Niektórzy byli szczerze zdziwieni, że wybór nie poszedł po ich myśli. Eliza, która odbyła trzy rozmowy, miała wybrać jednego z chłopaków, któremu podaruje immunitet. Jak sama stwierdziła, wybór była oczywisty - Michał. To właśnie on jako pierwszy wybierał dziewczynę, z którą spędzi najbliższy czas i tak, jak obawiał się Rafał, Michał stanął obok Karoliny.

Z programem pożegnał się Rafał, którego odrzuciła Klaudia, tym samym wybierając Sevaga. W "Hotelu Paradise" pozostało pięć par: Michał z Karoliną, Kuba z Mariką, Jay z Elizą, Kasper z Wiktorią oraz Sevag z Klaudią. Żałujecie, że to właśnie Rafał odpadł z show?

