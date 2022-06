"Rolnik szuka żony". Joanna ogłasza: "Ranny ptaszek jedzie na badania"

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" planują wspólną przyszłość i cieszą się swoim szczęściem. Już w programie rolnik nie ukrywał, że chciałby założyć rodzinę i marzy o dzieciach. Teraz Kamil zdradził, że planuje całkiem spora gromadkę. Co na to Joanna? Nawet ona była zaskoczona, tym co powiedział Kamil i ma inne zdanie w tej sprawie... Kamil z "Rolnik szuka żony" planuje dużą rodzinę Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" to najsympatyczniejsza para ósmej edycji, którą uwielbiają widzowie programu. Rolnik w finale oświadczył się swojej wybrance , a niedawno zdradzili, że planują ślub, który miałby się odbyć za dwa lata . Joanna i Kamil nie ukrywają, że są naprawdę zakochani, a w swoim pierwszym "lajfie" poruszyli temat dzieci. Rolnik nie ukrywa, że marzy o szóstce dzieci, a co na to Joanna? Kandydatka Kamila planuje dwójkę. Ja zaplanowałem 6 dzieci - powiedział wprost Kamil. Z kolei Joann dodała: Ja chce mieć maksymalnie 2. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Justyna o swoim odejściu z programu. Zdradziła, jaki naprawdę jest Kamil To nie wszystko! Kamil zdradził też, czy Asia pomaga w gospodarstwie. Jak wiadomo uczestniczka wcześniej też mieszkała na wsi i podczas pobytu u rolnika z pozostałymi kandydatkami chętnie angażowała się do pracy. A jak jest teraz? Od momentu, kiedy Joanna znalazła pracę widuje się z Kamilem zdecydowanie rzadziej nie ma aż tylu możliwości, aby pomagać mu w pracach gospodarskich: Ja robię swoje, a teraz z Asią się mijamy. Zanim zaczęłam pracować robiliśmy wszystko razem. Internauci trzymają kciuki za parę i piszą wprost, że idealnie do siebie pasują. Widzowie nie ukrywają, że w kolejnych edycjach programu chcieliby widzieć więcej tak konkretnych osób, jak...