Magdalena Stępień od trzech miesięcy przebywa razem z synkiem w szpitalu w Izraelu, gdzie Oliwier jest leczony i jeśli uda się zabrać środki, będzie również operowany. Do tej pory modelka publikowała głównie relację ze szpitalnej sali, ale tym razem zaskoczyła uroczym zdjęciem, a na jej twarzy zagościł od dawna niewidziany uśmiech. Magdalena Stępień pokazała urocze zdjęcie z Oliwierem! Dla Magdaleny Stępień i jej synka ostatnie miesiące nie były łatwe. Po tym, jak modelka usłyszała dramatyczną diagnozę dotyczącą choroby Oliwiera, swoje mieszkanie musiała zamienić na szpitalną salę, początkowo w polskim szpitalu, a potem w Izraelu, gdzie poleciała razem z synem po zebraniu kwoty na jego diagnostykę i początkową fazę leczenia. Niedawno Magdalena Stępień poinformowała, że jest zmuszona zorganizować kolejną zbiórkę , bo koszty dalszego leczenia i operacji wynoszą ok. 500 tys. zł, a ona sama nie ma takiej kwoty. W środę, 4 maja, gwiazda "Top Model" zdradziła, że czeka na ważne wyniki badań synka , od których zależą jego dalsze rokowania. Teraz Magdalena Stępień opublikowała nowe zdjęcie z synkiem i oboje wyglądają na nim uroczo, a na ich twarzach widać uśmiechy... Sami spójrzcie! Zobacz także: Jakub Rzeźniczak ostro do fanki wytykającej mu drogi pasek. Nawiązał do chorego synka Magdalena Stępień nie ukrywa, że stara się zrobić wszystko, aby jej syn był zdrowy. Modelka tym razem poinformowała też, że odpowiednio wcześniej dostarczyła byłemu partnerowi plan leczenia, aby mógł odnieść się do sytuacji. Jakub Rzeźniczak nie komentuje jednak sprawy leczenia syna i nie udostępnia zbiórki na jego leczenie, co oburza wielu internautów. Wyświetl ten post na...