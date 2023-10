25-letnia Sylwia Przybysz odlicza dni do trzeciego porodu. Wokalistka oraz popularna influencerka podzieliła się w sieci kolejną fotką, na której zaprezentowała ciążowe krągłości, zdradziła również, że przeszła kolejne badania.

Zobaczcie!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wkrótce zostaną rodzicami po raz trzeci. Niedawno jedna z najpopularniejszych par w sieci wyprawiła z tej okazji imprezę "baby shower", podczas której zdradzili, że czekają na kolejną, trzecią córkę (mają już Polę i Nelę).

Początki trzeciej ciąży dla Sylwii Przybysz nie były łatwe - piosenkarka opowiadała o swoich problemach z chodzeniem, ale również dolegliwościach psychicznych:

Ja popadłam w taki ciężki stan, że już miałam napady lękowe. Przychodzi wieczór i ja płaczę znowu i ja nie wiem, czemu płaczę. Ja nie wiem czemu tak jest. Okropne to było i ja się tak obwiniałam. Ja muszę iść do psychologa przed porodem. Ja wiem, że jak dziecko się urodzi, każda najmniejsza rzecz, zachoruje, ja będę się obwiniała, czy to nie jest spowodowane tym, że ja w pierwszym trymestrze zachorowałam. Z każdą kolejną ciążą, z kolejnym dzieckiem stajesz się bardziej świadoma tych zagrożeń, które mogą być - mówiła w jednym z wywiadów.