Magda Mołek przyzwyczaiła fanów do tego, że o swojej rodzinie wypowiada się w sposób ostrożny. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polce długo pracowała w TVN, później postawiła na karierę w sieci i założyła kanał „W moim stylu” na YouTube. Tam utrzymuje bliski kontakt z fanami. Choć od lat jest na świeczniku, jej relacja z mężem była owiana tajemnicą. Małżeństwo z Maciejem Taborowskim przetrwało trzynaście lat, a byli partnerzy doczekali się dwóch synów. Niestety ich związek to już historia.

W środę, 6 marca Magda Mołek potwierdziła, że rozwodzi się z mężem. Gdy poznała Macieja Taborowskiego, była po dwóch poważnych związkach. Małżeństwo z biznesmenem Danielem Lewczukiem rozpadło się po czterech latach. Później dziennikarka spotykała się z Remigiuszem Kasztelnikiem. Podobno para była nawet zaręczona. Gwiazda postanowiła skupić się na sobie i przez pewien czas wiodła życie singielki.

Pewnego dnia Magda Mołek pojawiła się na plaży w towarzystwie nieznanego mężczyzny. Od razu było widać, że to ktoś więcej niż tylko kolega. Do mediów szybko trafiły sensacyjne wieści o potajemnym ślubie i ciąży dziennikarki. Nowym wybrankiem okazał się Maciej Taborowski – młodszy o dwa lata od niej prawnik. W 2011 roku małżonkowie doczekali się pierwszego syna, Henryka. Siedem lat później na świat przyszedł jego brat Stefan.

Maciej Taborowski jest profesorem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej i międzynarodowym. Doktor habilitowany w latach 2019-2022 był zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Obecnie pracuje jako wspólnik w kancelarii Hoffman, Taborowski i Wspólnicy.

Mąż Magdy Mołek od lat angażuje się także w sprawy społeczne. Działa z takimi organizacjami jak m.in. „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej. Jest też członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego. Opanował aż trzy języki: angielski, niemiecki i holenderski. Pod koniec 2023 roku Maciej Taborowski zajął wysokie stanowisko w mediach publicznych i został wiceprzewodniczącym rady nadzorczej TVP.

O swoim małżeństwie dawna dziennikarka TVN opowiedziała na łamach magazynu „Viva!” Mówiła wówczas, że jej relacja z mężem opiera się na partnerstwie. Para dzieliła się obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi tak, by każde z nich mogło rozwijać swoją karierę.

Złoszczę się, jeśli mam powód, ale to chyba normalne. Rozmawiamy o wszystkim. Pomagamy sobie. Kiedy ja więcej pracuję, mąż jest z dziećmi, ogarnia dom. Miłość jest beztroska wtedy, kiedy chodzi się na romantyczne randki, ale codzienne życie z opieką nad dziećmi, pracą zawodową i ważnymi projektami to już miłość wymagająca. To jest ten test partnerstwa

– powiedziała na łamach »Vivy!«.