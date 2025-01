Dawid Podsiadło, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu, ale jednocześnie niewiele osób go naprawdę zna. Teraz okazuje się, że bliska jego serca jest Vanessa Aleksander, dzięki której wyjechał z Polski, aby rozwijać swoją karierę zawodową. Aktorka wyjawiła, co łączy ją z muzykiem.

Vanessę Aleksander i Dawida Podsiadło łączy "coś więcej"?

Dawid Podsiadło, znany z takich hitów jak „Nie ma fal” czy „Małomiasteczkowy”, zdecydował się na wyprowadzkę z Polski. Jak wynika z informacji dostępnych w mediach, krok ten jest związany z jego planami rozwoju kariery na arenie międzynarodowej. Okazuje się, że Dawid zamieszkuje obecnie czeską Pragę, w której studiuje, aby móc w przyszłości wyreżyserować film. Okazuje się, że w planie zawodowym pomogła mu Vanessa Aleksander, zwyciężczyni ubiegłej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Vanessa Aleksander, znana z ról w filmach i serialach, była istotnym wsparciem dla Dawida Podsiadły w procesie wyprowadzki. Aktorka w rozmowach z mediami podkreślała, że łączy ich bliska przyjaźń.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Aleksander i Podsiadło współpracują lub wzajemnie się wspierają. Oboje doceniają swoje zaangażowanie i profesjonalizm, co znajduje odzwierciedlenie w ich relacji. Fakt, że Vanessa pomogła Dawidowi w tej życiowej zmianie, pokazuje, jak bliskie są ich relacje. W rozmowie z "Vivą!" aktorka wyjawiła, że nie wyobraża sobie postąpić inaczej, ponieważ od lat darzą się z Dawidem sympatią.

Gdy zadzwonił do mnie z prośbą dotyczącą rekrutacji i udziału w filmie, to nie było żadnego problemu. Ale efektu jeszcze nie widziałam. Byłam partnerką głównego bohatera. W ogóle scenariusz był świetnie rozpisany, choć nawet gdyby nie był - ale na szczęście był - to i tak bym mu oczywiście pomogła. Dawid to bardzo ważna dla mnie osoba, która mocno wpłynęła na mój rozwój - mówiła aktora.

Okazuje się, że Dawid Podsiadło był dla Vanessy wielkim wsparciem przy wielu projektach, a razem przeżyli już naprawdę wiele:

Z Dawidem znamy się już wiele lat i w ramach tej przyjaźni przeżyliśmy bardzo dużo wzlotów i upadków. Ale przede wszystkim wzlotów! Zawsze się wspieraliśmy w swoich sprawach zawodowych. Dawid był na wielu moich spektaklach, zawsze ogląda filmy, seriale, jest wielkim fanem 'The Office' i wiem, że teraz będąc poza ojczyzną wszystko z nowych sezonów nadrabia. Ja też byłam na większości jego tras i bardzo mu kibicuję - dodała Vanessa.

Dawid Podsiadło- wyprowadzka

Zmiana otoczenia może być dla Dawida Podsiadły impulsem do dalszego rozwoju zarówno artystycznego, jak i osobistego. Wyprowadzka z Polski to element szerszych planów, jakie muzyk realizuje konsekwentnie od lat.

Podsiadło jest znany z nieszablonowego podejścia do swojej twórczości, co sprawia, że każde jego działanie budzi zainteresowanie. Jego wyprowadzka to kolejny krok w kierunku realizacji międzynarodowych ambicji. Z dostępnych informacji wynika, że Dawid Podsiadło postrzega wyprowadzkę jako szansę na nowe doświadczenia i wyzwania. Muzyk od lat zdobywa uznanie nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej, co może wskazywać na chęć dalszego rozwoju w kierunku globalnego rynku muzycznego.

