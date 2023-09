Nie żyje żona znanego i lubianego piłkarza. Miała zaledwie 27 lat

Edyta Górniak zamieściła na Instagramie wzruszający post. Allan Krupa przebywa obecnie w szpitalu w Los Angeles. Syn piosenkarki cierpiał na silne bóle brzucha i trafił na oddział z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Edyta Górniak cały czas jest przy Allanie. Odwołała swój wylot do Polski na nagrania programu "Hit hit Hurra!", żeby wspierać syna w trudnych chwilach. Dziś opublikowała w sieci poruszający, post. Polecamy: Allan Krupa w szpitalu w USA! Edyta Górniak jest przy synu! Edyta Górniak zamieściła w Internecie stare zdjęcie z Allanem. Silniejsza niż kiedykolwiek - napisała gwiazda. Okazuje się, że piosenkarka zawsze może liczyć na swoich niezastąpionych fanów. Pod wpisem gwiazdy natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Wielbiciele piosenkarki dodają swojej idolce otuchy, wspierają ją i życzą zdrowia jej synowi. Trzymajcie się Kochani. Dużo zdrowia dla Allanka. Będzie dobrze! Buziaki dla Was. Mam nadzieję, że wszystko już dobrze i Allan czuje się lepiej. Dbajcie o siebie :) przesyłam dużo siły i pozytywnej energii dla Was. Buziaki Życzę Wam dużo siły i zdrowia! Przytulam najmocniej! Redakcja Party.pl również trzyma kciuki za szybki powrót do zdrowia Allana! Zobacz też: Ból wyrostka robaczkowego – sposób postępowania Edyta Górniak może liczyć na wsparcie fanów w trudnych chwilach. Syn artystki trafił do szpitala z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego.