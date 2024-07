Domowe sposoby na zaparcia to nie tylko jedzenie dużych ilości suszonych śliwek. Z zaparciami można poradzić sobie na inne, równie naturalne, sposoby, które pomogą przywrócić prawidłową częstotliwość wypróżnień: przynajmniej 3 razy w tygodniu.

1. Oliwa z oliwek i sok z cytryny pomagają na zaparcia

Oliwa z oliwek zmieszana z sokiem z cytryny pomoże ci w pozbyciu się zaparć i pobudzi pracę układu pokarmowego. Zmieszaj jedną łyżkę oliwy z jedną łyżeczką soku z cytryny. Pij tę miksturę na czczo, 20 minut przed śniadaniem.

2. Melasa z trzciny cukrowej pomaga na zaparcia

Melasa z trzciny cukrowej to nie tylko pyszna słodycz bogata w witaminy i mikroelementy, zwłaszcza magnez, ale też skuteczny środek na zaparcia. Wystarczy jeść na czczo jedną lub dwie łyżeczki melasy dziennie. Możesz też pić wodę z rozpuszczoną w niej łyżeczką melasy.

3. Otręby z jogurtem pomagają na zaparcia

Otręby to doskonałe źródło błonnika, poprawiającego perystaltykę jelit. Jogurt naturalny zawiera natomiast żywe kultury bakterii, które pomagają w tworzeniu flory bakteryjnej jelit. Jedz codziennie kubeczek (ok. 150 g) jogurtu naturalnego z jedną łyżeczką otrębów. Otręby możesz dodawać też do wypieków i innych potraw.

4. Brzuszki pomagają na zaparcia

Regularnie wykonuj ćwiczenia fizyczne na mięśnie brzucha. Nie tylko wzmocnią one mięśnie uczestniczące w procesie defekacji, ale też poruszą treść jelitową. Najprostszym tego typu ćwiczeniem są tzw. brzuszki. Ułóż się na podłodze, podłóż obie dłonie pod głowę i unoś tułów do siadu. Powtarzaj 20 razy.

5. Siemię lniane pomaga na zaparcia

Kleik z siemienia lnianego pokryje śliską substancją ściany jelit, co ułatwi wypróżnienie. Zalej łyżeczkę mielonego siemienia lnianego 3/4 szklanki gorącej wody i zamieszaj. Mieszaj do momentu, kiedy napój zyska śluzowatą konsystencję. Pij kleik z siemienia lnianego pół godziny przed każdym posiłkiem. Możesz dodać do niego miód lub sok owocowy. Siemię lniane mielone lub w ziarenkach możesz też dodawać do potraw: wypieków, sałatek, muesli.

6. Nawyk wypróżniania – wyćwicz go, żeby pozbyć się zaparć

Codziennie o tej samej porze idź do toalety i spróbuj się wypróżnić. Spędź w toalecie przynajmniej 15 minut, nawet jeśli na początku nie przyniesie to efektu. Po pewnym czasie twój organizm być może dostosuje się do nowych zasad.

7. Soda oczyszczona leczy zaparcia

Soda oczyszczona wprowadza powietrze do przewodu pokarmowego i obniża stężenie kwasu żołądkowego, pomaga przemieszczać się pokarmom przez jelita. Zmieszaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej z 1/4 szklanki ciepłej wody i wypij. Ten sposób stosuj doraźnie, wtedy, kiedy masz zaparcie.

8. Suszone owoce pomagają na zaparcia

Chyba najbardziej znanym domowym sposobem na zaparcia jest jedzenie suszonych śliwek. Rzeczywiście, jedzenie 5-6 suszonych śliwek na czczo pomaga zlikwidować tę dolegliwość. Podobne właściwości mają suszone morele.

Co robić, jeśli domowe sposoby na zaparcia zawiodą?

Pamiętaj, że leki przeczyszczające, nawet te ziołowe, dostępne bez recepty, to ostateczność, ponieważ zakłócają one naturalny rytm wypróżnień.

Jeśli zaparcie nie mija i mimo stosowania opisanych wyżej sposobów nie możesz się wypróżnić dłużej niż przez tydzień lub odczuwasz ból związany z niemożliwością wydalenia resztek pokarmowych z jelit, skontaktuj się z lekarzem.

